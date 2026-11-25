استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به برگزاری موفق همایش بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان اهل بیت (ع)، گفت: این رویداد توانست جایگاه ولایی و ارادت مردم ارومیه به اهل بیت (ع) را در سطح کشور و میان دوستداران خاندان عصمت و طهارت در سراسر جهان معرفی کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،رضا رحمانی در نشست مشترک با جمعی از فعالان مذهبی و هیئات مذهبی استان با اشاره به دستاورد‌های این همایش، افزود: برگزاری اجلاس پیرغلامان موجب ارتقای جایگاه فرهنگی و مذهبی استان شد و عنایت الهی در رقم خوردن این رویداد نیز مشهود بود.

وی همچنین با قدردانی از همراهی و مشارکت مجموعه‌های مذهبی و دست‌اندرکاران برگزاری این همایش، خاطرنشان کرد: این رویداد فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های مذهبی و معنوی آذربایجان‌غربی و نمایش ارادت عمیق مردم این خطه به خاندان اهل بیت (ع) فراهم کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان با اشاره به ماندگاری آثار معنوی این رویداد، افزود: با برگزاری این همایش بین‌المللی، نام ارومیه با نام امام حسین (ع) مزین و متبرک شد و این پیوند معنوی در سطح ملی و بین‌المللی بازتاب یافت.