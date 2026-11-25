به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، الهام آبتین گفت: در راستای پیگیری اجرای طرح‌های زیست‌محیطی و اقدامات مقابله‌ای با پدیده گردوغبار، بازدید میدانی و پایش محل پیش‌بینی شده برای اجرای طرح بادشکن غیرزنده در محدوده تالاب واقع در روستای اربابی سیستان انجام شد.

وی افزود: در این بازدید، ضمن بررسی وضعیت منطقه و شرایط محل اجرای طرح، ابعاد فنی و اجرایی و ظرفیت‌های موجود برای استقرار بادشکن‌های غیرزنده مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان ادامه داد: اجرای این طرح با هدف کاهش سرعت باد، کنترل فرسایش بادی، تثبیت نسبی بستر‌های مستعد گرد و غبار و کاهش انتشار ریزگرد‌ها در منطقه پیش‌بینی شده است.