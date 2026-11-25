نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی خدمتگزاری به اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) را افتخاری بزرگ و توفیقی الهی دانسته و گفت: این افتخار نصیب هر کسی نمی‌شود و خادمان این مسیر از جایگاه معنوی ارزشمندی برخوردارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی در نشست مشترک با جمعی از فعالان مذهبی و هیئات مذهبی، افزود: خدمت در مسیر اهل‌بیت (ع) و پیرغلامی در این راه، آثار و برکات اخروی فراوانی دارد و خداوند عنایت ویژه‌ای به پیرغلامان و خادمان این عرصه عطا می‌کند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری همایش بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی (ع) در ارومیه، خاطرنشان کرد: برگزاری مطلوب این رویداد حاصل تلاش و همراهی مجموعه مدیریت استان و مسئولان شهری بود و استاندار آذربایجان‌غربی و سایر مسئولان برای میزبانی شایسته از این همایش زحمات زیادی متحمل شدند.

امام جمعه ارومیه در پایان با قدردانی از تلاش‌های استاندار آذربایجان‌غربی و دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد، بر ارزش معنوی خدمت به فرهنگ عاشورا و ضرورت پاسداشت جایگاه پیرغلامان و خادمان اهل‌بیت (ع) تأکید کرد.