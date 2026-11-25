رادیو فرهنگ با پخش زنده برنامه تربیتی «باغ دانایی» از باغ کتاب تهران و تدارک ویژه‌برنامه موسیقایی «نغمه‌ها و سرودها» به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، به موضوعات سواد ارتباطی نوجوانان و جایگاه مادر در هنر و ادبیات می‌پردازد.

برنامه «باغ دانایی» و ویژه برنامه «نغمه‌ها و سرودها» از رادیو فرهنگ

برنامه «باغ دانایی» و ویژه برنامه «نغمه‌ها و سرودها» از رادیو فرهنگ

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه زنده «باغ دانایی»، تولید گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ ، امروز چهارشنبه چهارم آذر از ساعت ۱۷ تا ۱۸ به‌صورت مستقیم از باغ کتاب تهران روی آنتن می‌رود.

این برنامه با رویکردی تربیتی و تعاملی میزبان نوجوانان است و «زنگ تعلیمات اجتماعی» خود را به موضوع آموزش سواد ارتباطی اختصاص داده است.

در این بخش، سارینا سیفی، نماینده نوجوان اتاق فکر برنامه، پرسش چهارگزینه‌ای خود را درباره واکنش به آسیب دیدن کتاب امانتی به رای می‌گذارد.

بخش‌های نمایشی با هنرمندی علیرضا تابان و گیتی معینی، دکلمه نیایش صحیفه سجادیه با صدای ویدا آزادی و سپیده زهرا سادات ابوترابی، مسابقه «نهالِ دانش» با الهام از «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب»، بخش «گلچین باغ»، گزارش‌های میدانی حمیرا فراتی و حضور الهه تاجیک به‌عنوان معلم همراه، از دیگر بخش‌های این برنامه به تهیه‌کنندگی فاطمه ترسا است.

همچنین هم‌زمان با فرارسیدن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز بزرگداشت مقام مادر، ویژه‌ برنامه «نغمه‌ها و سرودها» روز جمعه ششم آذر ساعت ۱۶ با موضوع «مادر؛ ماندگارترین مضمون در هنر و ادبیات» از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

این برنامه به تهیه‌کنندگی رویا ولی‌زاده و اجرای حسن محمودزاده، به بررسی بازتاب جایگاه مادر در شعر و موسیقی فارسی، پخش قطعات خاطره‌انگیزی، چون «مادر من» اثر ناصر چشم‌آذر و «میم مثل مادر» ساخته آریا عظیمی‌نژاد و سخنرانی زهره عامری می‌پردازد.