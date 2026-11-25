مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی گفت: دنبال بهره‌مندی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور از تسهیلات اعتباری ویژه برای پیشبرد اهداف توسعه فناوری استان هستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قاسم جلیلی نژاد در بازدید از تعدادی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور فعال در حوزه فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی در پارک علم و فناوری ارومیه افزود: یکی از راهکارهای مهم تولید محصولات فناورانه و عرضه آن به بازارهای داخلی و حتی صادرات آنها، حمایت از شرکت های دانش بنیان در پارک‌ علم و فناوری است که در این راستا با همه توان اقدامات لازم را انجام می دهیم.

وی اضافه کرد: در دنیای امروز، اقتصاد دیجیتال بخش مهمی از ظرفیت های اقتصادی کشورها را تشکیل می دهد و ما نیز باید در راستای ارتقای شاخص های ارزش افزوده و اشتغال، به سمت توسعه این بخش حرکت کنیم.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی ادامه داد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن حمایت از ایده های نوآورانه، در راستای تجاری سازی محصولات دانش بنیان نیز با همه توان وارد شده است.

وی اظهار کرد: رفع موانع پیش روی فعالیت شرکت های دانش بنیان، فراهم سازی زمینه بهره مندی از حمایت های مالی و اعتباری و بهبود روند توسعه بازار محصولات دانش بنیان از جمله اقداماتی است که در مسیر تجاری سازی محصولات فناورانه انجام شده و ادامه دارد.

جلیلی نژاد گفت: با توجه به حمایت مسوولان استانی و ظرفیت موجود، آذربایجان‌غربی توان این را دارد که یکی از استان های پیشرو در حوزه فناوری اطلاعات و تجارت فناوری باشد که این راه را با قدرت دنبال می‌کنیم.

در این بازدید مدیران شرکت های دانش بنیان نیز به بیان دغدغه ها و مشکلات خود در مسیر توسعه تولیدات و تجارت فناورانه پرداختند.