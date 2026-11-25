سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، از افزایش شمار مراجعه‌کنندگان با علائم مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی به ۲۱۸ نفر خبر داد.

رسیدن شمار مسمومان الکلی در نیشابور به ۲۱۸ نفر، ۴ فوتی و ۴ مورد مرگ مغزی تاکنون

رسیدن شمار مسمومان الکلی در نیشابور به ۲۱۸ نفر، ۴ فوتی و ۴ مورد مرگ مغزی تاکنون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی ، دکتر سیدمیلاد تقدیسی با تشریح آخرین وضعیت مسمومان اظهار کرد: در حال حاضر ۶۹ نفر بستری هستند که از این تعداد، ۱۳ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری و ۱۰ نفر تحت لوله‌گذاری داخل نای (انتوباسیون) قرار دارند. همچنین ۱۰۵ نفر پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شده‌اند و ۳۶ نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی مشهد و سبزوار اعزام شده‌اند .

وی افزود: تاکنون ۱۱۱ نفر از مسمومان تحت درمان دیالیز قرار گرفته‌اند که تاکنون ۴ مورد فوت و ۴ مورد مرگ مغزی به ثبت رسیده است که از میان افراد دچار مرگ مغزی، یک آقا برای اهدای عضو به مشهد اعزام شده است.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور،همچنین با اشاره به ترکیب جمعیتی مراجعه‌کنندگان گفت: از مجموع ۲۱۸ نفر، ۱۳ نفر خانم و سایر افراد آقا هستند. همچنین ۲۷ نفر از مسمومان کمتر از ۱۸ سال سن دارند.

آخرین وضعیت مسمومان توسط روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور اعلام خواهد شد.