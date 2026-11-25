هیئت منصفه دادگاه فدرال بروکلین آمریکا شرکت چینی هواوی و سه شرکت تابعه آن را در ۱۰ مورد از مجموع ۱۲ اتهام کیفری مطرح شده مجرم شناخت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، اتهامات مطرح شده این حکم که پس از یک محاکمه طولانی، پرونده چند ساله واشنگتن علیه یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری چین را وارد مرحله تازه‌ای کرده است، شامل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، فریب بانک‌ها درباره فعالیت‌های تجاری این شرکت در ایران، کلاهبرداری بانکی و مخابراتی، پول‌شویی و توطئه برای دستیابی به اسرار تجاری شرکت‌های آمریکایی است.

این پرونده همچنین به فعالیت شرکت هواوی در ایران با مشارکت شرکتی به نام «اسکای‌کام» مربوط می‌شود، دادستان‌های آمریکایی مدعی‌اند هواوی درباره ماهیت ارتباط خود با اسکای‌کام و دامنه فعالیت‌هایش در ایران، اطلاعات نادرستی در اختیار بانک‌ها و مقام‌های آمریکایی قرار داده است.

بر اساس ادعای دادستان‌ها، هواوی در سال‌های گذشته در توسعه زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنتی ایران فعالیت داشته و خدماتی نیز در حوزه نظارت و مدیریت دسترسی به اینترنت ارائه کرده است، این ادعا‌ها بخشی از پرونده قضایی آمریکا علیه این شرکت را تشکیل می‌دهد.

بخش دیگری از پرونده به اتهام دستیابی غیرقانونی هواوی به فناوری‌ها و اطلاعات محرمانه شرکت‌های آمریکایی مربوط است، دادستان‌ها همچنین به ماجرای عکاسی مخفیانه یکی از مهندسان هواوی از تجهیزات شرکت فوجیتسو در یک نمایشگاه فناوری اشاره کردند.

این پرونده با بازداشت منگ وانژو، مدیر مالی وقت هواوی و دختر بنیان‌گذار این شرکت در کانادا در دسامبر ۲۰۱۸ پیوند دارد، آمریکا منگ را به گمراه‌کردن یک بانک بین‌المللی درباره ارتباط هواوی با اسکای‌کام و فعالیت‌های این شرکت در ایران متهم کرده بود، او در سال ۲۰۲۱ در چارچوب توافق تعقیب قضایی معوق آزاد شد و به چین بازگشت؛ در پی این توافق اتهامات مطرح شده علیه او کنار گذاشته شد.

هواوی پس از اعلام رأی از نتیجه دادگاه ابراز ناامیدی و اعلام کرد اتهامات باقی‌مانده را فاقد مبنای حقوقی و واقعی می‌داند و برای دفاع از حقوق خود به رأی صادر شده اعتراض خواهد کرد.

قرار است دادگاه در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۷ شهریور سال آینده مجازات نهایی شرکت و شرکت‌های تابعه را تعیین کند، این مجازات می‌تواند شامل جریمه‌های مالی، ضبط دارایی‌ها و پرداخت غرامت باشد.