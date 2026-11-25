ادعا‌های مطرح‌شده درباره لغو حکم قطعی عوامل اصلی دخیل در شکنجه و شهادت آرمان علی‌وردی کذب است و حکم دادگاه که طی تشریفات قانونی صادر شده، به قوت خود باقی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پرونده شکنجه و شهادت آرمان علی‌وردی در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱ یکی از پرونده‌های مهم دستگاه قضایی بوده است که در مورد آن همواره حساسیت ویژه‌ای وجود داشته است. پرونده مورد اشاره در دو مرجع قضایی و با عناوین اتهامی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته و منجر به صدور رأی قطعی شده است.

از ساعاتی پیش برخی رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی با طرح شایعاتی مدعی شده‌اند حکم قطعی صادرشده از دادگاه انقلاب در مورد دو تن از محکومان پرونده لغو شده که بدین وسیله تکذیب می‌گردد. حکم قطعی هیچ‌یک از عوامل اصلی دخیل در شکنجه و شهادت شهید علی‌وردی لغو نشده و حکم دادگاه که طی تشریفات قانونی صادر شده، به قوت خود باقی است.

در این زمینه برخی فعالان سیاسی و وکلا از موضوع اجرای حکم در جهت مطرح کردن خود و بهره‌برداری رسانه‌ای - حقوقی استفاده می‌کنند که این مسئله نیز تحت رصد و نظارت دستگاه‌های مربوط قرار دارد.