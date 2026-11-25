هشتمین جشنواره نخل و آفتاب با حضور ۴۵ نفر از فعالان اقتصادی، کارآفرینان و هنرمندان در شهر خور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهر دار خور در این جشنواره که به مدت دو روز با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری شهرستان خور و بیابانک در پارک معین خور برگزار شد گفت: این رویداد فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های بومی و حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان محلی است.

رسول ایزدی افزود: حضور هنرمندان و صاحبان مشاغل، زمینه عرضه مستقیم محصولات و معرفی صنایع‌دستی و تولیدات محلی را فراهم کرد.

وی گفت: در غرفه‌های جشنواره، انواع صنایع‌دستی، محصولات کشاورزی و فرآورده‌های بومی عرضه شد و شرکت‌کنندگان بخشی از توانمندی‌ها و دستاورد‌های خود را به تماشا گذاشتند.

وی حمایت از مشاغل خرد، تقویت بازار فروش محصولات بومی و ایجاد فرصت برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و گردشگری را از دیگر اهداف این جشنواره برشمرد.