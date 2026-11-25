مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور گفت: واحد شماره ۲ نیروگاه اول این شرکت، پس از تعمیرات اساسی سالیانه به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رامین امامی با اشاره به اهمیت تامین نیاز شبکه برق کشور در پیک تابستان سال آینده و جهت بالابردن ضریب اطمینان تولید واحد نیروگاهی به منظور تامین بخشی از نیاز‌های شبکه سراسری برق، عملیات تعمیرات سالیانه واحد شماره دو، طبق برنامه زمان بندی شده انجام شد.

وی با بیان این که در این تعمیرات پس از گرفتن مجوز‌های لازم از مرکز کنترل، علاوه بر انجام بازرسی‌های روتین اقداماتی شامل: تعمیر کولر‌های توربین پیت و شیرآلات ورودی و خروجی آب آنها، بازرسی از کلیه متعلقات هیدرولیکی، تمیزکاری و تعویض فیلتر‌های سیستم هیدرولیک دریچه آبگیر و تخلیه کلیه روغن‌های واحد و تصفیه آن، به عمل آمد، از سرویس و تمیزکاری روغن دادن کولر، تعویض روغن یاتاقان از ترسو۷۷ به بهران ویژه ۱۳۶۲، دمونتاژ اویل کولرها، رسوب زدایی و تمیزکاری آنها و تست عدم نشتی خبر داد.

وی از دیگر اقدامات انجام شده در این عملیات به سرویس و تعمیر شیر‌های مکانیکی و پنوماتیکی سیستم سرمایشی ترانس‌های قدرت اشاره کرد.