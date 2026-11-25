استاندار آذربایجان‌غربی از پیگیری برای ایجاد صندوق اختصاصی احیای دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: مقدمات راه‌اندازی این صندوق با هدف تأمین منابع مالی و اجرای طرح‌های احیای دریاچه تا حدود زیادی فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی در نشست با سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه محیط زیست و دریاچه ارومیه افزود: وضعیت فعلی دریاچه نسبت به سال گذشته بهبود محسوسی داشته است اما تا رسیدن به احیای کامل همچنان مسیر طولانی پیش رو داریم.

وی با تاکید بر ضرورت کاهش مصرف آب و اجرای برنامه‌های مدیریت منابع آبی افزود: سازمان جهاد کشاورزی باید در این زمینه تمهیدات لازم را اتخاذ کند. همچنین اقداماتی با همکاری دانشگاه ارومیه و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) انجام شده که نتایج مثبتی به همراه داشته است.

رحمانی با بیان اینکه حفاظت از تالاب‌های استان نیز باید همزمان با احیای دریاچه ارومیه مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: امسال با اختصاص حقابه مناسب، وضعیت تالاب‌ها مطلوب بود و ضروری است این روند در سال‌های آینده نیز تداوم داشته باشد.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری پیرامون دریاچه ارومیه تاکید کرد و گفت: امسال اقداماتی برای توسعه امکانات گردشگری در حاشیه دریاچه انجام شده و در همین راستا، با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، احداث اسکله نیز در دستور کار قرار دارد.

وی میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده بخش خصوصی برای اجرای این طرح را یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

رحمانی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی درباره پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه اظهار کرد: ساکنان مناطق پیرامونی، به‌ ویژه کشاورزان، باید بدانند که در صورت خشک شدن دریاچه، خانواده‌های ساکن در اطراف آن نخستین گروه‌هایی هستند که از تبعات این بحران آسیب خواهند دید.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی شهرک نهال در میاندوآب در آینده نزدیک خبر داد و گفت: اجرای این طرح نیز در راستای کمک به بهبود وضعیت دریاچه ارومیه انجام می‌شود.

استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه از منطقه تاریخی حسنلو به‌ عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم گردشگری استان یاد کرد و افزود: برنامه‌ریزی شده است این منطقه به قطبی چندبعدی در حوزه‌های اقتصادی، گردشگری، اجتماعی، تاریخی و زیرساختی تبدیل شود.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود به رفع مشکلات احداث مسیر ریلی مرند ـ ایواوغلی ـ چشمه‌ثریا اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی این طرح به‌زودی آغاز می‌شود. همچنین احداث مسیر ریلی ارومیه ـ قره‌تپه خوی ـ ایواوغلی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی پسماند در استان اظهار کرد: رسیدگی به معضل پسماند از اقدامات ضروری آذربایجان‌غربی است و برای حل این مشکل باید فرهنگ‌سازی و برنامه‌ریزی بلندمدت در دستور کار قرار گیرد.

استاندار آذربایجان‌غربی افزود: بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه با آموزش و آگاه‌سازی مردم قابل حل است و باید نهضتی برای مقابله با فرهنگ نادرست دفع زباله در استان شکل بگیرد.

رحمانی ابراز امیدواری کرد آذربایجان‌غربی با اجرای برنامه‌های موثر در زمینه مدیریت پسماند، به نخستین استان بدون زباله کشور تبدیل شود.