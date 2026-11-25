

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این دیدار که معاون مسکن و عمران شهری، معاون امور بازسازی و مسکن روستایی، معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، معاون عمرانی استاندار کرمانشاه، مدیران کل بنیاد مسکن و راه و شهرسازی استان نیز حضور داشتند، موضوعات مختلفی از جمله در حوزه مسکن، خانه امید و رفع محرومیت روستا‌های استان کرمانشاه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین در این نشست موضوع طرح نهضت ملی مسکن و تعیین تکلیف طرح های با پیشرفت زیر ۲۰ درصد و مدیریت اراضی طرح های گروه ساخت، توسعه شهری و بررسی طرح محله‌الگو با رویکرد طراحی محله‌محور و ملاحظات فنی زیرساختی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تخصیص تسهیلات قرض‌الحسنه برای دهک‌های ۱ تا ۴ در طرح نهضت ملی و افزایش سهمیه تسهیلات «خانه امید» جهت تامین مسکن کم‌درآمدها، طرح مفاخر استان کرمانشاه، توسعه روستایی و تخصیص ۳۰۰۰ تن قیر مازاد بر سهمیه استان جهت رفع محرومیت در روستا‌های کرمانشاه بررسی و پیگیری شد.