رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از رشد ۲۰ درصدی تولید عسل در این استان خبر داد و گفت: میزان تولید این محصول راهبردی از ۲۳ هزار و ۳۰۰ تن در سال گذشته به ۲۸ هزار تن در سال‌جاری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،محمدرضا اصغری افزود: این میزان رشد تولید، جایگاه آذربایجان‌غربی را به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید عسل کشور بیش از پیش تقویت کرده است.

وی با اشاره به برنامه‌های جهاد کشاورزی برای تحقق سیاست‌های امنیت غذایی و احیای واحدهای تولیدی راکد افزود: حمایت مالی از واحدهای پرواربندی با هدف حفظ اشتغال و رونق اقتصاد روستایی در دستور کار قرار دارد. همچنین با همکاری شرکت‌های پیشرو از جمله «پلیکان» و «سالم‌گستر اسپوتا»، تعداد زنجیره‌های یکپارچه تولید گوشت مرغ در استان به ۱۰ زنجیره افزایش یافته است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی و اقتصادی بیان کرد: در حوزه زیرساخت‌های صنعت طیور، ایجاد سه واحد مرغ مادر گوشتی با ظرفیت ۸۰ هزار قطعه و همچنین بهینه‌سازی و اتوماسیون ۳۰ واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت مجموع ۳۰۰ هزار قطعه در استان عملیاتی شده است.

اصغری با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای در بخش دام سنگین گفت: احداث گاوداری شیری صنعتی با ظرفیت پنج هزار رأس مولد با مشارکت شرکت «کشت و دام داوین (دشت کهن دیار ارس)» از جمله طرح‌های مهم این بخش است.

وی ادامه داد: اجرای طرح‌های ملی اصلاح نژاد دام‌های بومی و عشایری، از جمله توزیع قوچ و میش‌های ژن‌دار، نیز با هدف ارتقای کیفیت ژنتیکی دام و افزایش خوداتکایی در تولید محصولات دامی دنبال می‌شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با استناد به آمارهای مقایسه‌ای عملکرد سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، از بهبود شاخص‌های تولیدی استان خبر داد و گفت: تولید گوشت مرغ در این مدت با هفت درصد افزایش، از ۱۱۹ هزار تن به ۱۲۷ هزار تن رسیده است.

اصغری افزود: تولید گوشت قرمز نیز سه درصد رشد داشته و از ۵۷ هزار و ۴۰۰ تن در سال ۱۴۰۴ به ۵۹ هزار و ۱۰۰ تن در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است. همچنین میزان تولید شیر خام استان به ۴۱۸ هزار تن رسیده است.

وی با اشاره به وضعیت تولید تخم‌مرغ در استان اظهار کرد: این محصول نیز با رشد ۶ درصدی به ۱۶ هزار تن رسیده و آذربایجان‌غربی بخش قابل توجهی از نیاز داخلی خود به این محصول را تأمین می‌کند.

اصغری با قدردانی از تلاش بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: سیاست‌های جهاد کشاورزی بر توسعه کشاورزی دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری منابع آب و خاک، تقویت واحدهای تولیدی و گسترش صادرات محصولات کشاورزی متمرکز است.

وی تاکید کرد: زنجیره ارزش بخش کشاورزی آذربایجان‌غربی با تقویت ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی، همچنان در مسیر پشتیبانی از اقتصاد ملی و تامین امنیت غذایی کشور حرکت خواهد کرد.