سازمان سیا و دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا از نفوذ سایبری به برخی اطلاعات طبقه‌بندی نشده خود خبر دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از رویترز، سازمان سیا و دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا از نفوذ سایبری به برخی اطلاعات طبقه‌بندی نشده خود خبر دادند.

روزنامه‌ی نیویورک تایمز هم به نقل از افراد مطلع گزارش داد : سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و دفتر مدیر اطلاعات ملی این کشور اخیراً رخنه‌ای امنیتی را کشف کرده‌اند که بخشی از اطلاعات طبقه‌بندی نشده‌ی آنها را در معرض دسترسی قرار داده است.

نیویورک تایمز افزود: این نفوذ‌ها شبکه‌ای را تحت تأثیر قرار داده‌اند که برای استخراج اطلاعات راهبردی، منابع عمومی و طبقه‌بندی‌نشده را بررسی می‌کند. این روزنامه افزود هنوز مشخص نیست دقیقاً چه اطلاعاتی در جریان این رخنه‌ها به خطر افتاده است.