

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بیست‌ویکمین جشنواره شهید رجایی استان کرمانشاه، روز سه‌شنبه سوم آذرماه ۱۴۰۵ با حضور آیت‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، آیت‌الله نریمانی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، معاونان استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و اعضای شورای اداری در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد.

این جشنواره با هدف پاسداشت تلاش‌ها و خدمات کارکنان نظام اداری، ارج نهادن به عملکرد مطلوب دستگاه‌های اجرایی، معرفی مجموعه‌های برگزیده و تجلیل از کارکنان نمونه و تلاشگران عرصه خدمت‌رسانی برگزار شد.

در این آیین، ضمن معرفی دستگاه‌های اجرایی برگزیده استان بر اساس ارزیابی عملکرد و میزان تحقق اهداف و شاخص‌های تعیین‌شده، از مدیران این دستگاه با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.

بر اساس نتایج ارزیابی‌های انجام‌شده، اداره‌کل جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی، شرکت آب و فاضلاب، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اداره‌کل فرودگاه، شرکت آب منطقه‌ای، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اداره‌کل بهزیستی و صداوسیمای مرکز کرمانشاه به‌عنوان دستگاه‌های اجرایی برگزیده این دوره از جشنواره معرفی شدند.

در این مراسم از ۱۱ دستگاه شایسته تقدیر و کارمندان نمونه و تلاشگر دستگاه‌های اجرایی که در مسیر ارتقای کیفیت خدمات اداری، افزایش بهره‌وری، بهبود عملکرد سازمانی و تحقق اهداف نظام اداری نقش‌آفرینی کرده‌اند، قدردانی شد.

جشنواره شهید رجایی فرصتی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، شناسایی الگو‌های موفق مدیریتی و اداری و تجلیل از مدیران و کارکنانی است که با تلاش، تعهد و مسئولیت‌پذیری در مسیر خدمت‌رسانی به مردم گام برمی‌دارند.

این رویداد همچنین بر ضرورت ارتقای کارآمدی نظام اداری، تقویت پاسخگویی، صیانت از سلامت اداری، افزایش بهره‌وری و بهبود مستمر کیفیت خدمات عمومی تأکید دارد.