رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی از کشف ۸ دستگاه تجهیزات رادیویی میکروتیک قاچاق به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در سایت مرزی ماهیرود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز و کنترل و نظارت بر ورود و خروج کالا در مرز، هنگام بررسی و کنترل محموله‌ها در سایت مرزی ماهیرود، به تعدادی تجهیزات مخابراتی مشکوک شدند.

سرهنگ دهقان افزود: مأموران پس از بررسی‌های لازم، موفق به کشف ۸ دستگاه تجهیزات رادیویی میکروتیک مدل QRT۵ قاچاق شدند که فاقد مدارک قانونی و گمرکی معتبر بود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این تجهیزات مکشوفه را ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

سرهنگ دهقان با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق کالا و ارز، از شهروندان و فعالان اقتصادی خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ و ۰۳۰۱۱۰به پلیس اطلاع دهند.