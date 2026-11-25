به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این طرح با هدف پیشگیری از بروز بیماری لمپی‌اسکین و ارتقای سطح ایمنی دام‌ها، در جمعیت گاو و گاومیش روستایی استان به طور رایگان اجرا می‌شود.

لمپی اسکین یک بیماری ویروسی است که بروز آن در گاو‌ها می‌تواند کشنده باشد، این بیماری به شدت مسری است و یکی از نشانه‌های بروز آن، ایجاد برجستگی‌های روی پوست بدن دام است و عفونت‌های باکتریایی ثانویه موجب بدتر شدن شرایط دام می‌شود.

واکسیناسیون رایگان جمعیت گاو و گاومیش روستایی علیه بیماری لمپی‌اسکین در استان آذربایجان شرقی از اول آذر آغاز شده است و تا پایان دی ماه ادامه خواهد داشت.