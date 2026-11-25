بیستمین جشنواره زوج‌های جوان نیروی پدافند هوایی ارتش با هدف تحکیم بنیان خانواده و ارتقای مهارت‌های زندگی مشترک، در مشهد آغاز شد.

به میزبانی منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) ، در مشهد مقدس برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی ، بیستمین جشنواره زوج‌های جوان نیروی پدافند هوایی ارتش به مدت سه روز و با حضور ۶۰ زوج جوان از یگان‌های پدافند هوایی کشور، در مشهد مقدس برگزار می شود. شرکت‌کنندگان در این جشنواره از برنامه‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و زیارتی، از جمله زیارت بارگاه منور رضوی، بهره‌مند می‌شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عدیده، رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شمال شرق، در آیین افتتاحیه این جشنواره با اشاره به اهمیت همسرداری و تحکیم بنیان خانواده، اظهار کرد: زوجین باید با شناخت روحیات و ویژگی‌های یکدیگر، در مسیر ساختن زندگی مشترک گام بردارند و در فراز و نشیب‌های زندگی همواره پشتیبان و همراه یکدیگر باشند.

او همچنین با تأکید بر ضرورت احترام متقابل در زندگی زناشویی تصریح کرد: احترام به شخصیت، عقاید و خواسته‌های یکدیگر، از مهم‌ترین پایه‌های استحکام خانواده است.

رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شمال شرق خاطرنشان کرد: زوجین باید با پرهیز از قضاوت و سرزنش، زمینه آرامش و صمیمیت را در محیط خانواده فراهم کنند چرا که خانواده موفق بر پایه محبت، اعتماد و احترام متقابل شکل می‌گیرد.