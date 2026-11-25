به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، این نفتکش ها در ساعات ابتدایی بامداد امروز به صورت مخفیانه در حال تلاش برای عبور از مسیر جعلی تنگه هرمز بودند پس از برخورد با مین های دریایی در سواحل جنوبی و شرقی تنگه هرمز دچار انفجار مهیب و آتش سوزی در موتورخانه شدند .

مرکز کنترل تردد تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه به تمامی خدمه کشتی های با سامانه های ناوبری و موقعیت یاب خاموش هشدار داده: دروغ مقامات آمریکایی شما را به کام انفجار و آتش مین های دریایی نکشاند.