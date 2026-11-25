به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست اداره‌کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان گفت: واکسیناسیون یکی از مؤثرترین راهکار‌های کنترل بیماری لمپی‌اسکین و کاهش خسارات اقتصادی ناشی از آن در جمعیت دام سنگین است.

داریوش سرگزی افزود: این برنامه با هدف ارتقای سطح ایمنی دام‌ها، پیشگیری از بروز و گسترش بیماری و صیانت از سرمایه دامی استان، از اول آذرماه آغاز شده و تا پایان دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به ماهیت ویروسی بیماری لمپی‌اسکین و آثار آن بر سلامت و بهره‌وری دام‌ها بیان کرد: این بیماری می‌تواند با علائمی همچون تب، ایجاد برجستگی‌ها و ضایعات پوستی، کاهش تولید شیر و افت وضعیت عمومی دام همراه باشد و در صورت گسترش، خسارات اقتصادی قابل توجهی به دامداران وارد کند و بر اساس اطلاعات سازمان جهانی بهداشت دام، میزان واگیری بیماری لمپی‌اسکین در جمعیت دام‌های حساس معمولاً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد و میزان مرگ‌ومیر آن بین یک تا پنج درصد متغیر است؛ هرچند در برخی مناطق میزان واگیری تا ۴۵ درصد نیز گزارش شده است.

سرپرست اداره‌کل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان در پایان بر ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی، کنترل جابه‌جایی دام و گزارش سریع موارد مشکوک به شبکه‌های دامپزشکی شهرستان‌ها تأکید کرد و مشارکت دامداران را در موفقیت برنامه‌های پیشگیرانه و کنترل بیماری‌های دامی ضروری دانست.