رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول گفت: ۱۸۸ هزار و ۴۰۰ مترمربع(حدود ۱۹ هکتار) از اراضی ملی این شهرستان با اجرای احکام قضایی رفع تصرف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد شفیعی‌زاده با اشاره به اقدام‌های انجام شده در راستای حفاظت از حقوق دولت و جلوگیری از تخریب اراضی ملی بیان کرد: این عملیات در چارچوب دستورات قانونی و با هدف صیانت از منابع طبیعی از جمله خاک و پوشش گیاهی منطقه انجام شده است.

وی با بیان اینکه پیگیری‌های حقوقی برای مقابله با هرگونه تصرف غیرقانونی در اراضی ملی با قاطعیت ادامه دارد، افزود: احکام قضایی متعددی در ماه‌های اخیر با پیگیری‌های مستمر یگان حفاظت و واحد حقوقی و همکاری دستگاه قضایی برای خلع ید زمین‌های ملی در این شهرستان صادر و اجرا شده است که این روند به طور مستمر ادامه دارد.

شهرستان دزفول حدود ۴۷۰ هزار هکتار منابع طبیعی دارد که ۳۵۰ هزار هکتار آن منابع ملی است ضمن اینکه ۲۳۰ هزار هکتار جنگل در دزفول وجود دارد که پوشش گیاهی آن بلوط، کلخونگ، بادام و کیکم است.