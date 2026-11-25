دبیر علمی ششمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران از دریافت بیش از ۶۵۰ مقاله کامل در این دوره از کنگره خبر داد و گفت: از میان مقالات دریافتی، حدود ۹۰ مقاله برای ارائه شفاهی و حدود ۳۰۰ مقاله برای ارائه به‌صورت پوستر پذیرفته شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر مهدی احمدی دبیر علمی ششمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، با تشریح برنامه‌های علمی این رویداد اظهار کرد: مهم‌ترین بخش علمی کنگره، مقالاتی است که به دو شیوه ارائه شفاهی و پوستری در معرض دید و استفاده مخاطبان قرار می‌گیرد. در این دوره، استقبال از کنگره نسبت به دوره‌های پیشین افزایش یافته و در مجموع بیش از ۶۵۰ مقاله کامل دریافت کرده‌ایم.

وی با اشاره به فرایند داوری مقالات افزود: پس از طی چند ماه فرایند داوری و بررسی آثار، کمی بیش از ۹۰ مقاله برای ارائه شفاهی و حدود ۳۰۰ مقاله برای ارائه به‌صورت پوستر پذیرفته شده است.

دکتر احمدی افزود: ارائه مقالات شفاهی در قالب ۱۶ نشست تخصصی و در دو روز برگزار می‌شود؛ دو نوبت یک‌ساعت‌ونیمه برای ارائه مقالات در نظر گرفته شده به این ترتیب که نخستین نوبت در قالب هشت نشست موازی بعدازظهر سه‌شنبه ۱۰ آذر و نوبت دوم در قالب هشت نشست موازی صبح چهارشنبه ۱۱ آذرماه برگزار می‌شود.

تاب‌آوری زیرساخت‌های آب و فاضلاب در شرایط جنگی؛ محور اصلی مقالات و نشست‌ها

دکتر احمدی گفت: موضوعات متنوعی در ۱۶ جلسه ارائه مقاله این رویداد مورد بررسی قرار می‌گیرد که بخش مهمی از آن، به محور اصلی کنگره امسال یعنی تاب‌آوری زیرساخت‌های آب و فاضلاب در شرایط جنگی اختصاص دارد.

وی ادامه داد: علاوه بر این محور، موضوعاتی همچون شبکه‌های آب و فاضلاب، تصفیه‌خانه‌ها، فرایند‌های تصفیه آب و فاضلاب، اقتصاد و تعرفه‌گذاری، نگهداری و تعمیرات نیز در مقالات مورد توجه قرار گرفته‌اند.

دبیر علمی ششمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران خاطرنشان کرد: حفاظت، امنیت، ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (HSE) و همچنین موضوعات مرتبط با منابع آب از دیگر محور‌هایی هستند که در آثار علمی پذیرفته‌شده این دوره پوشش داده شده‌اند.

دبیر علمی کنگره با اشاره به بخش ارائه مقالات پوستری گفت: مقالات پذیرفته‌شده در این بخش نیز در قالب نمایشگاه پوستر در معرض دید شرکت‌کنندگان و مخاطبان کنگره قرار خواهد گرفت.

برگزاری ۲۰ کارگاه تخصصی با مشارکت دانشگاه و صنعت

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کارگاه‌های تخصصی را از دیگر بخش‌های مهم برنامه علمی کنگره برشمرد و گفت: در مجموع ۲۰ کارگاه تخصصی برای این رویداد برنامه‌ریزی شده است که به‌صورت ترکیبی و در قالب حضوری و مجازی برگزار می‌شوند.

وی افزود: موضوعات این کارگاه‌ها بر اساس مسائل و چالش‌هایی تنظیم شده است که شرکت‌های آب و فاضلاب و فعالان صنعت در حوزه‌های مختلف با آن مواجه هستند و ارائه آنها بر عهده متخصصان و صاحب‌نظران دانشگاهی و صنعتی خواهد بود.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر میزبان سه‌روزه متخصصان و پژوهشگران صنعت آب و فاضلاب

دبیر اجرایی ششمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران با تشریح برنامه‌های اجرایی این رویداد گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ۱۰ تا ۱۲ آذرماه میزبان پژوهشگران، مدیران و متخصصان حوزه آب و فاضلاب خواهد بود و تمامی جلسات کنگره به‌صورت زنده پخش و ضبط می‌شوند تا علاقه‌مندان از سراسر کشور امکان بهره‌مندی از مباحث علمی آن را داشته باشند.

دکتر حنیفه ایمانیان با اشاره به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از این رویداد علمی اظهار کرد: این کنگره از ۱۰ تا ۱۲ آذرماه برگزار می‌شود و در این سه روز، دانشگاه صنعتی امیرکبیر میزبان پژوهشگران، مدیران و متخصصان حوزه آب و فاضلاب خواهد بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های انسانی به‌کارگرفته‌شده برای برگزاری این رویداد افزود: در بخش اجرایی کنگره، تیمی متشکل از بیش از ۵۰ نفر از دانشجویان مقاطع مختلف کارشناسی ارشد و دکتری مشارکت دارند و بخش قابل توجهی از مسئولیت‌های اجرایی بر عهده این دانشجویان است. همچنین مدیران و کارکنان دانشگاه و جمعی از اعضای هیئت علمی نیز در بخش‌های مختلف برای برگزاری هرچه بهتر کنگره همکاری می‌کنند.

پخش زنده و ضبط تمامی جلسات برای استفاده پژوهشگران سراسر کشور

دبیر اجرایی کنگره با تأکید بر فراهم شدن امکان حضور مجازی در برنامه‌های علمی این رویداد گفت: یکی از ویژگی‌های این دوره، در کنار برگزاری حضوری جلسات، فراهم بودن امکان پخش زنده مجازی و ضبط برنامه‌هاست. به این ترتیب، علاقه‌مندان از نقاط مختلف کشور می‌توانند در زمان برگزاری، از طریق بستر مجازی مباحث و نشست‌های کنگره را دنبال کنند و افرادی نیز که امکان حضور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر را دارند، می‌توانند به‌صورت حضوری در برنامه‌ها شرکت کنند.

دکتر ایمانیان ادامه داد: تمامی مطالب و جلسات کنگره ضبط می‌شوند تا امکان استفاده از محتوای علمی ارائه‌شده برای علاقه‌مندان در زمان‌های بعد نیز فراهم باشد. این موضوع به‌ویژه برای پژوهشگران و متخصصانی که به دلایل مختلف امکان حضور در محل برگزاری را ندارند، اهمیت دارد و می‌تواند دامنه بهره‌مندی از دستاوردهای این رویداد را به سراسر کشور گسترش دهد.

وی با تشریح نحوه برگزاری برنامه‌های سه‌روزه کنگره اظهار کرد: در دو روز نخست، برنامه‌ها به‌صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شوند و روز سوم نیز به برگزاری کارگاه‌ها و ارائه پوسترها اختصاص دارد که برنامه‌های این روز به‌صورت مجازی ارائه خواهد شد.

تمرکز کنگره بر تاب‌آوری زیرساخت‌های آب و فاضلاب در شرایط بحرانی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به اهمیت محور اصلی این دوره از کنگره خاطرنشان کرد: امیدواریم این رویداد مورد توجه و استقبال متخصصان، مدیران و پژوهشگران حوزه آب و فاضلاب قرار گیرد و مباحث مطرح‌شده در آن، به‌ویژه با توجه به محور اصلی کنگره یعنی تاب‌آوری سیستم‌های آب و فاضلاب در شرایط بحرانی و به‌خصوص شرایط جنگی، نتایج و دستاوردهای مفیدی برای این حوزه به همراه داشته باشد.

رییس هییت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران گفت: مدیریت تقاضا و مصرف آب باید جایگزین تمرکز صرف بر تأمین و عرضه شود

رئیس هیئت‌مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریت منابع آب در کشور گفت: سیاست غالب در سال‌های گذشته بر مدیریت تأمین و عرضه آب متمرکز بوده است، در حالی که با توجه به شرایط اقلیمی ایران و محدودیت منابع آبی، مدیریت تقاضا و مصرف و افزایش بهره‌وری باید در اولویت قرار گیرد.

دکتر مسعود تابش با اشاره به برگزاری این کنگره از ۱۰ تا ۱۲ آذرماه ۱۴۰۵ با همکاری انجمن علمی آب و فاضلاب ایران و این دانشگاه گفت: هدف اصلی از برگزاری این رویداد، ایجاد ارتباط علمی و تجربی میان دانشگاه و صنعت آب و فاضلاب و فراهم کردن زمینه‌ای برای تبادل دستاوردها، تجربه‌های اجرایی و یافته‌های علمی فعالان این حوزه است.

وی با بیان اینکه این کنگره‌ها طی سال‌های گذشته به بستری برای انتشار و مستندسازی دستاوردهای علمی و تجربی کشور در حوزه آب و فاضلاب تبدیل شده‌اند، افزود: در دانشگاه‌ها استادان و پژوهشگران متعددی در مرزهای دانش این حوزه فعالیت می‌کنند و در مقابل، صنعت آب و فاضلاب نیز با گستره وسیعی از فعالیت‌های اجرایی، شرکت‌های استانی، سازندگان تجهیزات، واردکنندگان و سازمان‌های مرتبط روبه‌رو است. این کنگره فرصتی فراهم می‌کند تا تجربه‌های هر دو بخش از طریق ارائه مقاله، کارگاه‌های تخصصی و نشست‌های علمی و اجرایی در اختیار یکدیگر قرار گیرد.

تابش ادامه داد: یکی از مسائل مهم در ارتباط میان دانشگاه و صنعت، آگاهی جامعه دانشگاهی از جزئیات مشکلات و گره‌های اجرایی صنعت است. مدیران و کارشناسان صنعت در این رویداد مسائل و چالش‌هایی را که در عمل با آن مواجه هستند مطرح می‌کنند و این موضوع می‌تواند مسیرهای تحقیقاتی دانشگاه‌ها را متناسب با نیازهای واقعی صنعت هدایت کند. از سوی دیگر، فعالان صنعت نیز می‌توانند با بهره‌گیری از دستاوردهای علمی و فناوری دانشگاه‌ها، روش‌ها و فرایندهای اجرایی خود را ارتقا دهند.

تاب‌آوری زیرساخت‌های آب و فاضلاب در شرایط جنگی؛ محور اصلی کنگره

رئیس شورای سیاست‌گذاری ششمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران گفت: این کنگره چهار نشست تخصصی دارد که نخستین و محوری‌ترین آن به موضوع تاب‌آوری زیرساخت‌های آب و فاضلاب در شرایط جنگی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به خسارت‌هایی که در جریان جنگ‌های سال گذشته به زیرساخت‌های کشور، از جمله زیرساخت‌های حوزه آب و فاضلاب وارد شد، اظهار کرد: در این نشست تلاش می‌کنیم تجربه مدیریت بحران در شرکت‌های آب و فاضلاب و اقداماتی را که پیش از وقوع بحران برای مواجهه با شرایط دشوار انجام شده است، بررسی کنیم. همچنین جامعه علمی و فعالان صنعت با نگاهی آسیب‌شناسانه و نقادانه این اقدامات را ارزیابی خواهند کرد تا نقاط قوت و ضعف مشخص و پیشنهادهای اصلاحی برای آمادگی بیشتر در برابر بحران‌های احتمالی آینده ارائه شود.

تابش گفت: با وجود شکل‌گیری شرکت‌های آب و فاضلاب استانی در ساختار وزارت نیرو از حدود سال ۱۳۶۹ و گذشت بیش از ۳۶ سال از فعالیت آن‌ها، همچنان دیدگاه‌های متفاوتی درباره متولی‌گری و مدیریت حوزه آب و فاضلاب وجود دارد و برخی دستگاه‌ها و مجموعه‌ها از جمله شرکت‌های منابع آب و شهرداری‌ها نیز در این زمینه نقش و مسئولیت‌هایی برای خود قائل هستند.

وی افزود: این نشست فرصتی برای طرح دیدگاه‌های مختلف و بررسی علمی و اجرایی راهکارهای پیشنهادی است تا نقاط قوت و ضعف هر یک از الگوهای مطرح‌شده مشخص شود. نتایج این مباحث می‌تواند در تعیین ساختار آب و فاضلاب کشور در چارچوب ماده ۳۸ برنامه هفتم توسعه مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی نقش هوش مصنوعی در کاهش هدررفت آب

رئیس هیئت‌مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران، استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت هدررفت آب را سومین محور تخصصی کنگره عنوان کرد و گفت: با توجه به بحران کم‌آبی در کشور، هر اقدامی که به کاهش هدررفت آب منجر شود، می‌تواند منابع قابل توجهی را بازیابی و دوباره وارد چرخه مصرف کند.

وی ادامه داد: در این نشست آخرین دستاوردهای علمی و فناوری هوش مصنوعی در زمینه مدیریت هدررفت آب بررسی می‌شود تا شرکت‌های آب و فاضلاب با روش‌ها و فناوری‌های جدید آشنا شوند و بتوانند با سرعت بیشتری از این ظرفیت‌ها برای کاهش هدررفت استفاده کنند.

تابش همچنین با اشاره به چهارمین نشست تخصصی کنگره درباره کیفیت آب اظهار کرد: در شرایط کنونی، حوزه کیفیت آب با چالش‌های متعددی، به‌ویژه در زمینه آلاینده‌های نوظهور، مواجه است. بنابراین لازم است روش‌های علمی و فناوری‌های کارآمد برای شناسایی، پایش و مدیریت این آلاینده‌ها در دانشگاه‌ها توسعه یابد و دستاوردهای آن در صنع

ت مورد استفاده قرار گیرد. در این نشست نیز آخرین تجربه‌ها و مباحث علمی و اجرایی در زمینه امنیت کیفی آب و چالش‌های مرتبط با آلاینده‌های نوظهور بررسی خواهد شد.

بیش از ۶۵۰ مقاله در فرایند داوری کنگره قرار گرفت

تابش با اشاره به برنامه‌های جانبی ششمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران گفت: علاوه بر نشست‌های تخصصی، دو جلسه موازی برای ارائه مقالات، کلینیک صنعت در دو حوزه شبکه‌های آب و فاضلاب و تصفیه آب و فاضلاب، کارگاه‌های تخصصی و بازدیدهای علمی از تصفیه‌خانه‌ها و مراکز مرتبط با صنعت آب و فاضلاب پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در این برنامه، متخصصان دانشگاه و صنعت در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و فعالان و افرادی که در حوزه شبکه یا تصفیه آب و فاضلاب با ابهام، مسئله یا دغدغه‌ای مواجه هستند، می‌توانند به‌صورت مستقیم مسائل خود را با خبرگان مطرح کنند و از راهکارهای پیشنهادی آن‌ها بهره‌مند شوند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری کنگره با بیان اینکه برنامه‌ریزی این رویداد از حدود یک سال قبل آغاز شده است، اظهار کرد: شورای سیاست‌گذاری با مشارکت انجمن، دانشگاه میزبان و شرکت آب و فاضلاب استان محل برگزاری تشکیل می‌شود و موضوعاتی مانند نیازسنجی، امکان‌سنجی و مسائل علمی و اجرایی مورد نیاز در آن بررسی می‌شود. پس از آن نیز دبیران علمی و اجرایی و کمیته‌های تخصصی فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

وی با اشاره به بررسی بیش از ۶۵۰ مقاله در فرایند داوری این دوره از کنگره گفت: برای ارزیابی مقالات از ظرفیت جامعه علمی و اجرایی کشور استفاده شده است تا آثار متناسب با نیازها و موضوعات مورد نظر مخاطبان انتخاب شوند.

تابش یکی از ویژگی‌های قابل توجه این دوره را سهم بالای مقالات ارائه‌شده از سوی صنعت دانست و افزود: حدود ۶۰ درصد مقالات از بخش صنعت و نزدیک به ۴۰ درصد از دانشگاه‌ها ارسال شده‌اند که نشان‌دهنده مشارکت مؤثر صنعت در این فرایند علمی و تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت است.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه جانبی با حضور شرکت‌های مرتبط با حوزه آب و فاضلاب خبر داد و گفت: در مراسم اختتامیه از مقالات برتر، دست‌اندرکاران علمی و اجرایی، غرفه برتر نمایشگاه و دو نفر از پیشکسوتان برگزیده دانشگاه و صنعت تقدیر خواهد شد. همچنین برگزیدگان مسابقه پایان‌نامه برتر که آثار دانش‌آموختگان سه سال گذشته در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را دربرمی‌گیرد، معرفی و تجلیل می‌شوند.

هدررفت ۲۰ تا ۳۰ درصدی آب در کشور

استاد دانشگاه تهران گفت: کشور در سال ۱۴۰۴ بحران آب ناشی از خشکسالی و کاهش منابع آبی را تجربه کرد و اگرچه بارندگی‌های سال جاری تا حدودی از شدت بحران کاسته است، اما باید توجه داشت که ایران به لحاظ اقلیمی در منطقه‌ای گرم و خشک قرار دارد و میانگین بارندگی بلندمدت آن حدود یک‌چهارم تا یک‌سوم متوسط جهانی است.

وی افزود: این شرایط ایجاب می‌کند برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای مدیریت منابع آب انجام شود؛ از جلوگیری از هدررفت و بهبود فرایندهای تصفیه گرفته تا ارتقای شبکه‌های توزیع، پمپاژ و ذخیره‌سازی آب. در کنار این اقدامات، باید بهره‌وری مصرف نیز به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

تابش با اشاره به اینکه هدف صنعت آب و فاضلاب، تأمین آب کافی با کیفیت استاندارد برای جمعیت کشور است، تصریح کرد: آبی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، حاصل صرف هزینه، انرژی و تلاش فراوان برای تأمین، تصفیه و انتقال است؛ بنابراین لازم است مردم نیز ارزش این منابع را درک کنند و در نحوه مصرف آن دقت بیشتری داشته باشند.

وی با انتقاد از تمرکز سیاست‌های گذشته بر مدیریت عرضه و تأمین آب گفت: در سال‌های گذشته تلاش اصلی بر ساخت سدهای متعدد و حفر چاه‌های جدید برای تأمین نیاز مصرف‌کنندگان متمرکز بوده است، اما اکنون با سدهایی مواجه هستیم که مخازن آن‌ها خالی یا کمتر از ظرفیت پر شده‌اند و تعداد زیادی از چاه‌ها نیز به دلیل اضافه‌برداشت از منابع آب زیرزمینی و افت سطح آبخوان‌ها خشک شده یا برای برداشت آب از آن‌ها به تجهیزات پمپاژ قوی‌تری نیاز است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران ادامه داد: برداشت آب از عمق بیشتر، علاوه بر افزایش هزینه‌ها، می‌تواند با مشکلات کیفی بیشتری نیز همراه باشد. بنابراین ادامه رویکرد گذشته و اتکای صرف به افزایش منابع تأمین، پاسخگوی شرایط آبی کشور نخواهد بود و باید مدیریت تقاضا و مصرف در اولویت قرار گیرد.

تابش با اشاره به میزان هدررفت آب در کشور گفت: بر اساس برآورد متوسط کشوری، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد آب در شبکه و فرایند توزیع هدر می‌رود که بخشی از آن هدررفت ظاهری، از جمله ناشی از خطاهای اندازه‌گیری و کنترل یا مصارف ثبت‌نشده، و بخشی دیگر هدررفت واقعی ناشی از نشت آب است.

وی تأکید کرد: در کنار کاهش هدررفت شبکه، افزایش بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف در میان مصرف‌کنندگان نیز اهمیت زیادی دارد و باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت منابع آب دنبال شود.

ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب با مشارکت مردم

تابش با اشاره به تجربه تاریخی ایرانیان در مدیریت منابع محدود آب گفت: نیاکان ما در سرزمین خشک ایران به دانش‌ها و فناوری‌های ارزشمندی مانند قنات دست یافته بودند و نمونه‌های این تمدن و مدیریت منابع آب را می‌توان در شهرهایی مانند یزد مشاهده کرد. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که بهره‌وری و استفاده درست از منابع محدود آب همواره بخشی از دانش و فرهنگ این سرزمین بوده است.

وی افزود: یکی از اهداف انجمن آب و فاضلاب ایران، تقویت ارتباط با مردم و افزایش آگاهی عمومی درباره ضرورت اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی استفاده از منابع آبی است. تحقق این هدف به تلاش مشترک مدیران و سازمان‌های مرتبط با صنعت آب و فاضلاب و همچنین مشارکت مردم نیاز دارد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ششمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در پایان با دعوت از رسانه‌ها برای پوشش مباحث این رویداد گفت: رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها می‌توانند با انتشار اهداف کنگره و مباحث مطرح‌شده در نشست‌های تخصصی، به آگاهی‌بخشی عمومی و دستیابی به اهداف مدیریت پایدار منابع آب کمک کنند.

ششمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران از ۱۰ تا ۱۲ آذرماه ۱۴۰۵ با همکاری انجمن علمی آب و فاضلاب ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود. برنامه‌های حضوری روزهای ۱۰ و ۱۱ آذر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد و امکان حضور مجازی از طریق اسکای‌روم نیز فراهم است.