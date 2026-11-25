مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو با تأکید بر ممنوعیت تبلیغ عمومی فرآورده‌های دارویی گفت: تبلیغ و بازاریابی دارو‌های تزریقی کاهش وزن برای عموم مردم، فارغ از زمان و مناسبت، مجاز نیست و استفاده از عناوینی مانند فروش ویژه، تخفیف بلک‌فرایدی و کمپین‌های تجاری نیز این ممنوعیت را تغییر نمی‌دهد؛ با موارد تخلف برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید مهرزادی با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط تبلیغات فرآورده‌های سلامت‌محور اظهار کرد: دارو‌ها به دلیل ماهیت تخصصی، آثار درمانی و عوارض احتمالی، مشمول ضوابط خاص تبلیغاتی هستند و تبلیغ مستقیم آنها برای عموم مردم، برخلاف رویه‌های معمول بازاریابی کالا‌های مصرفی، مجاز نیست.

وی با اشاره به فرآورده‌های تزریقی کاهش وزن از جمله دارو‌های حاوی تیرزپاتاید افزود: این دارو‌ها باید با تشخیص و تحت نظارت پزشک مصرف شوند و معرفی تجاری آنها به عموم مردم از طریق تبلیغات محیطی، رسانه‌های عمومی، شبکه‌های اجتماعی، صفحات فروش و همکاری با اینفلوئنسرها، مشمول ممنوعیت تبلیغات عمومی دارو است.

مهرزادی تصریح کرد: این ممنوعیت محدود به مناسبت یا زمان خاصی نیست و در تمام طول سال اعتبار دارد؛ بنابراین استفاده از مناسبت‌هایی مانند بلک‌فرایدی، برگزاری کمپین‌های فروش، اعلام تخفیف‌های ویژه و ایجاد فرصت‌های محدود خرید برای ترغیب مردم به تهیه دارو نیز نمی‌تواند توجیهی برای تبلیغ و بازاریابی عمومی فرآورده‌های دارویی باشد.

وی ادامه داد: شرکت‌ها، صفحات و فعالان فضای مجازی باید از تبدیل دارو‌های تزریقی کاهش وزن به ابزار تبلیغات تجاری و فروش‌های هیجانی خودداری کنند. دارو کالای مصرفی نیست که بتوان با روش‌های مرسوم بازاریابی، برای آن تقاضای عمومی ایجاد کرد یا با تخفیف‌های مناسبتی مردم را به خرید و مصرف آن ترغیب کرد.

مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: انتشار محتوا با عناوینی مانند معرفی محصول، تجربه مصرف‌کننده یا آموزش سلامت نیز در صورتی که در عمل با هدف ترویج مصرف یک برند دارویی و ترغیب مخاطبان به تهیه آن انجام شود، ماهیت تبلیغاتی دارد و تغییر عنوان محتوا موجب خروج آن از شمول ضوابط قانونی نخواهد شد.

مهرزادی با تأکید بر تفاوت میان اطلاع‌رسانی عمومی درباره چاقی و روش‌های درمان آن با تبلیغ تجاری یک فرآورده دارویی گفت: آگاهی‌بخشی درباره چاقی، عوامل خطر، ضرورت اصلاح سبک زندگی و روش‌های علمی درمان، با رعایت ضوابط امکان‌پذیر است؛ اما این موضوع نباید به ابزاری برای تبلیغ برند‌های دارویی یا تشویق افراد به مصرف خودسرانه دارو تبدیل شود.

وی افزود: ارائه اطلاعات تخصصی درباره ویژگی‌های دارویی، شواهد اثربخشی، موارد مصرف، عوارض و ملاحظات ایمنی به پزشکان و داروسازان، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط امکان‌پذیر است و نباید با تبلیغات عمومی برای مصرف‌کنندگان یکسان تلقی شود.

مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو در پایان تأکید کرد: سازمان غذا و دارو با هدف صیانت از سلامت مردم، تبلیغات فرآورده‌های سلامت‌محور را رصد می‌کند و با هرگونه تبلیغ عمومی غیرمجاز دارو، چه در قالب تبلیغات متعارف و چه با پوشش فروش ویژه، تخفیف‌های مناسبتی و کمپین‌های تجاری، در صورت احراز تخلف، مطابق مقررات برخورد خواهد کرد.

مهرزادی گفت: عایت ضوابط تبلیغات دارویی و توجه به جایگاه تشخیص و تجویز پزشک، از الزامات اطلاع‌رسانی مسئولانه در حوزه فرآورده‌های سلامت‌محور است.