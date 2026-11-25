رئیس گمرک مراغه از رونق گرفتن صادرات سیب این شهرستان به کشور‌های همسایه خبر داد و گفت: در ۲۰ روز گذشته حدود ۲ هزار تُن سیب از مراغه به ۶ کشور همسایه صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علی پاشاپور افزود: روزانه نزدیک به ۱۰۰ تُن سیب در قالب پنج کامیون پس از تشریفات گمرکی و قرنطینه به خارج از کشور ارسال می‌شود.

به گفته وی روسیه، ازبکستان، مغولستان، عمان، آذربایجان، ارمنستان، پاکستان و عراق مقصد سیب صادراتی مراغه است.

پاشاپور افزود: سیب مراغه به خاطر ماندگاری بالا، کیفیت و بازار پسندی مشتریان زیادی در داخل و خارج از کشور دارد.

امسال نزدیک به ۳۵۰ هزار تُن محصول سیب در مراغه تولید شده و به علت دانش باغداران در این حوزه متوسط تولید در بیشتر مناطق ۵۰ تا ۱۰۰ تن در هکتار است.

بیشتر ارقام سیب مراغه از نوع گلدن دلیشز و رد دلیشز است که در بازار‌های عراق، افغانستان، پاکستان و ترکمنستان مشتریان بسیاری دارد.

شهرستان مراغه با داشتن ۲۶ هزار هکتار باغ قطب تولید میوه در آذربایجان شرقی است و سالانه حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تن انواع میوه در این شهرستان تولید می‌شود.