کاردار جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: تسلیحاتی‌سازی هوش مصنوعی و به‌کارگیری آن به‌عنوان ابزاری برای تجاوز و تشدید درگیری‌ها، چنان‌که در دو جنگ تجاوزکارانه اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی بر ضد شاهد بودیم، نگرانی‌های جدی برمی‌انگیزد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، غلامحسین درزی در نشست سطح عالی شورای امنیت در مورد حل‌وفصل مناقشات در عصر دگرگونی‌های شتابان فناوری که عصر دوشنبه به وقت محلی (بامداد سه شنبه به وقت تهران) برگزار شد افزود: مسئولان ارتکاب جنایات فجیع علیه مردم ایران، از جمله حملات عمدی علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی، باید پاسخگو شناخته شده و در قبال اعمال خود با مسئولیت کیفری فردی مواجه شوند. علاوه بر این، ایالات متحده آمریکا از نظر حقوقی موظف است کلیه خسارات و زیان‌های ناشی از اعمال متخلفانه بین‌المللی خود را به‌طور کامل جبران کند.

متن کامل این سخنرانی معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به این شرح است:

پیشرفت‌های سریع فناوری، ماهیت جنگ را دستخوش تغییر کرده است. این تحولات خطر تشدید درگیری‌ها، محاسبات اشتباه و تلفات غیرنظامیان را افزایش می‌دهد. فناوری باید در خدمت بشریت و صرفاً برای مقاصد صلح‌آمیز به کار گرفته شود، نه در راستای تجاوز، سلطه‌جویی یا نقض حاکمیت کشورها.

تسلیحاتی‌سازی هوش مصنوعی و به‌کارگیری آن به‌عنوان ابزاری برای تجاوز و تشدید درگیری‌ها، چنان‌که در دو جنگ تجاوزکارانه اخیر ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه ایران در ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶ شاهد بودیم، نگرانی‌های جدی برمی‌انگیزد.

به‌ویژه، گزارش‌های منتشرشده از به‌کارگیری سامانه‌های پیشرفته‌ای از جمله Maven متعلق به شرکت پالانتیر (Palantir) و Claude متعلق به شرکت آنتروپیک (Anthropic) توسط ایالات متحده آمریکا در جریان جنگ تجاوزکارانه وحشیانه ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ را تایید می‌کنند. این سامانه‌ها برای تحلیل اطلاعات، شناسایی و اولویت‌بندی اهداف و ارائه مختصات حملات مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

در ۱۱ مارس ۲۰۲۶، سنتکام به‌طور علنی استفاده از ابزار‌های پیشرفته هوش مصنوعی در جنگ تجاوزکارانه علیه ایران را تأیید کرد. نگران‌کننده‌تر آنکه، بر اساس گزارش‌ها، در سند قضایی سوگندخورده‌ای که وزارت دفاع آمریکا در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶ به دادگاه ارائه کرده، استفاده از هوش مصنوعی در جریان تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران مورد اذعان قرار گرفته است. در این سند تأیید شده است که سامانه هوش مصنوعی Grok، از طریق سامانه هوشمند Maven وزارت دفاع آمریکا، «نیرو‌های آمریکایی را قادر ساخته است ظرف ۹۶ ساعت، بیش از ۲ هزار مهمات را علیه ۲ هزار هدف مجزا به کار گیرند».

این اذعان‌ها باید در پرتو اظهارات صریح و تهدیدآمیز مقام‌های آمریکایی مورد توجه قرار گیرد؛ اظهاراتی که زمینه‌ای جدی و مستند برای نگرانی عمیق درباره قصد ارتکاب جنایات جنگی فراهم می‌آورد. این اظهارات به‌ویژه با توجه به سخنان وزیر جنگ آمریکا در ۱۳ مارس ۲۰۲۶، مبنی بر اینکه در قبال ایرانیان «نه رحم و مروتی در کار خواهد بود و نه امان می‌دهیم»، و نیز کشتار و جنایت در مدرسه میناب که در آن دست‌کم ۱۶۸ دانش‌آموز و معلم جان باختند، به‌مراتب نگران‌کننده‌تر است. هزینه انسانی تجاوز آمریکا و رژیم اسرائیل ویرانگر بوده است: بیش از ۵ هزار ایرانی جان خود را از دست داده‌اند که در میان آنان دست‌کم ۲۵۴ کودک و ۲۵۱ زن حضور دارند. همچنین ۳۴ هزار نفر مجروح شده‌اند.

نه فناوری‌های پیشرفته و نه مشارکت شرکت‌های خصوصی نمی‌توانند ایالات متحده آمریکا یا رژیم اسرائیل را از پاسخگویی در قبال نقض‌های فاحش تعهداتشان بر اساس حقوق بین‌الملل مصون بدارند.

مسئولان ارتکاب جنایات فجیع علیه مردم ایران، از جمله حملات عمدی علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی، باید باید پاسخگو شناخته شده و در قبال اعمال خود با مسئولیت کیفری فردی مواجه شوند. علاوه بر این، ایالات متحده آمریکا از نظر حقوقی موظف است کلیه خسارات و زیان‌های ناشی از اعمال متخلفانه بین‌المللی خود را به‌طور کامل جبران کند؛ از جمله از طریق اعاده وضع به حال سابق و پرداخت غرامت. جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای پیگیری تمامی راهکار‌های حقوقی موجود، به‌منظور تأمین عدالت، تضمین پاسخگویی و دریافت غرامت کامل، محفوظ می‌دارد.

ما بر این باوریم که ابعاد امنیتی و نظامی هوش مصنوعی باید در چارچوب سازمان ملل متحد و بر مبنای یک فرآیند بین‌الدولی، با مشارکت فراگیر تمامی کشورها، مورد بررسی قرار گیرد؛ نه از طریق فرآیند‌های محدود و گزینشی. فرآیند‌هایی که خارج از چارچوب سازمان ملل متحد انجام می‌شوند، نمی‌توانند مبنایی با مشروعیت جهان‌شمول برای حکمرانی بین‌المللی فراهم آورند. در این راستا، ایران بر ضرورت تضمین مشارکت برابر و مؤثر تمامی کشورها، به‌ویژه کشور‌های در حال توسعه، در فرآیند‌های تصمیم‌گیری مرتبط تأکید می‌کند.

همچنین، هرگونه چارچوب بین‌المللی برای حکمرانی هوش مصنوعی باید میان الزامات امنیتی و حق مشروع کشور‌های در حال توسعه برای دسترسی به این فناوری‌ها و بهره‌مندی از مزایای آنها بر مبنای برابر، توازن برقرار سازد؛ به‌گونه‌ای که این دسترسی و بهره‌مندی عاری از هرگونه تبعیض، سیاسی‌کاری و رویکرد‌های دوگانه باشد.

در پایان، خانم رئیس، ما قاطعانه اتهامات بی‌اساس مطرح‌شده از سوی نماینده بحرین در خصوص وضعیت منطقه خلیج فارس را رد می‌کنیم. همچنین، هرگونه اتهام مشابهی را که ممکن است پس از سخنان اینجانب از سوی سایر سخنرانان در ادامه این نشست مطرح شود، به همان قاطعیت مردود می‌دانیم. این اتهامات، تلاشی مزورانه برای تحریف واقعیت‌ها، وارونه جلوه دادن اقدامات دفاعی ایران و پنهان ساختن عامدانه نقش انکارناپذیر آنان در تسهیل و فراهم آوردن زمینه تجاوز مستمر ایالات متحده آمریکا علیه ایران است.