در لندن، سامانه توقفگاه فرودگاه گتویک هدف حمله هکر‌ها قرار گرفت و به رانندگان هشدار داده شد که ممکن است اطلاعات بانکی آنها به سرقت رفته باشد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن سامانه توقفگاه فرودگاه گتویک لندن هدف حمله رخنه گران (هکرها) قرار گرفت و به رانندگان هشدار داده شد که ممکن است اطلاعات بانکی آن‌ها به سرقت رفته باشد.

به نقل از رسانه‌های انگلیس، به مشتریان هشدار داده شد که به سامانه پارکینگ شخص ثالث در فرودگاه گتویک رخنه شده و احتمالاً اطلاعات شخصی از جمله اطلاعات ورود، اطلاعات تماس و اطلاعات کارت بانکی آن‌ها در معرض خطر قرار گرفته است.

سخنگوی فرودگاه گفت: ممکن است اطلاعاتی از جمله اطلاعات ورود، نام، نشانی و اطلاعات تماس کاربران محل تحویل بار فرودگاه تحت تأثیر قرار گرفته باشد.

رایانامه‌ای برای مشتریان ارسال شد که نشان می‌داد این هشدار پس از گزارشی مبنی بر دسترسی غیرمجاز به بخش پرداخت خودکار، یک سامانه پارکینگ شخص ثالث که فرودگاه از آن استفاده می‌کرد، صادر شده است. به مشتریان آسیب دیده اطلاع داده و سامانه پرداخت خودکار تحویل بار در گتویک خاموش شده است.

از عموم مردم که از منطقه تحویل بار استفاده می‌کنند، خواسته شده است که از روش‌های جایگزین پرداخت استفاده کنند، در حالی که سالن اصلی و سایر مناطق فرودگاه ساسکس شرقی همچنان تحت تأثیر قرار نگرفته‌اند. سخنگوی فرودگاه گتویک لندن گفت: شرکت تایمز ۲۴ یو کی لیمیتد (شرکت Times۲۴ UK Limited)، شرکتی که مناطق تحویل بار را از طرف لندن گتویک مدیریت می‌کند، به ما اطلاع داده است که آن‌ها دسترسی غیرمجاز به بخش پرداخت خودکار یک سامانه شخص ثالث را که به طور خودکار پرداخت هزینه‌های تحویل بار را پردازش می‌کند، تجربه کرده‌اند.

گفته شده است: در این رخنه اطلاعات تماس مشتری و اطلاعات شخصی، اطلاعات وسیله نقلیه و تحویل بار و در برخی موارد دیگر به سرقت رفت.

مسئولان مربوط به عنوان یک اقدام احتیاطی و برای کمک به محافظت از حساب‌های آسیب‌دیده، بخش پرداخت خودکار را غیرفعال کردند.

افزایش اختلال در عرضه خدمات عمومی به علت حملات سایبری به یکی از معظلات این روز‌های اروپا از جمله انگلیس مبدل شده که تاکنون صد‌ها میلیون یورو به آنها خسارت وارد کرده است.