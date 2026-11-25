پلیس انگلیس در تازه‌ترین گزارش اعلام کرد انتشار یک ماده ناشناخته هنگام اجرای کنسرتی در شهر منچستر که منجر به تخلیه فوری حدود ۱۲ هزار نفر از حاضران شد ممکن است با موارد سرقت و گزارش‌هایی مبنی بر دزدیده شدن جواهرات ارتباط داشته باشد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، پلیس اعلام کرد چندین شکایت درباره سرقت اشیای گران بها و جواهرات از حاضران در این کنسرت دریافت شده است.

در ماه‌های اخیر گزارش‌ها درباره سرقت جواهرات و اشیای گران قیمت هنگام اجرای کنسرت شبانه در شهر‌های اروپایی افزایش یافته و موجب نگرانی‌های گسترده از نا امنی در مراسم همگانی شده است.

گزارش‌های منتشر شده حاکی است یکشنبه شب هنگام اجرای «دان تالیور»، خواننده رپ، ماده شیمیایی مشکوکی در میان انبوه جمعیت منتشر شد که موجی از نگرانی‌ها به دنبال داشت و جمعیت حاضر سراسیمه تلاش کردند از محل فرار کنند.

پلیس در ابتدا گفت: ممکن است گاز اشک‌آور علت سرفه و سوزش چشم بخشی از حاضران شده باشد، اما بعداً گفت: این یک «ماده ناشناخته» بوده است.

تازه‌ترین گزارش‌های مراکز پزشکی از مصدومیت ۸۹ نفر در این ماجرا حکایت دارد. اما پلیس منچستر بزرگ اعلام کرد: در حال حاضر هیچ دستگیری در این باره انجام نشده است.

در پی بروز این بحران کنسرت شمار دیگری از خوانندگان لغو و به زمان دیگری موکول شد.

«تام هاردینگ»، معاون رئیس پلیس، گفت: «ما می‌دانیم که اتفاقات یکشنبه شب و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، خاطرات دردناک سال ۲۰۱۷ را زنده می‌کند.»

ماه مه سال ۲۰۱۷ هنگام برگزاری کنسرت «آریانا گرانده» خواننده آمریکایی در سالن کنسرت آرنای منچستر عامل انتحاری یک بمب دست ساز را منفجر کرد که ۲۲ کشته و بیش از صد زخمی برجای گذاشت.

شماری از ناظران اجتماعی از آن به عنوان رسوایی امنیتی یاد کردند و عملکرد دستگاه‌های اطلاعاتی را به باد انتقاد گرفتند. زیرا گفته شدعامل انتحاری زیر نظر پلیس بود.