علی خطیبی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با اعلام این خبر گفت: چهار طرح اکتشافی در استان‌های کرمان، کرمانشاه، سمنان و خراسان جنوبی با حمایت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی وارد مرحله جدیدی از مطالعات و عملیات اکتشافی شده‌اند.

به گفته خطیبی این طرح‌ها با هدف شناسایی و ارزیابی ذخایر معدنی، تکمیل مطالعات زمین‌شناسی و برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات اکتشافی بررسی شده‌اند.

او افزود: محدوده‌های مورد بررسی شامل ذخایر فلزی، مس، قیر طبیعی و زغال‌سنگ است و مجموع مساحت آنها به حدود ۲۵هزار و ۳۶۸ و نیم کیلومترمربع می‌رسد.

خطیبی با اشاره به برنامه‌های عملیاتی این طرح‌ها گفت: در مجموع، ۵ هزار متر حفاری مغزه‌گیری با عمق پیش‌بینی‌شده تا هزار و ۵۰۰ متر و ۸۰۰ مترمکعب عملیات حفر ترانشه در این پرونده‌ها پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ادامه داد: تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی، حفاری اکتشافی، حفر ترانشه، نمونه‌برداری، انجام آنالیز‌های شیمیایی و بررسی‌های تکمیلی از جمله اقداماتی است که برای شناخت ساختار زمین‌شناسی و ارزیابی شواهد کانه‌زایی در این محدوده‌ها انجام خواهد شد.

او با اشاره به قرارگیری این محدوده‌ها در مناطق کمتر برخوردار چهار استان افزود: توسعه فعالیت‌های اکتشافی در این مناطق، علاوه بر شناسایی ذخایر جدید، می‌تواند زمینه فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی، گسترش فعالیت‌های معدنی و ایجاد فرصت‌های جدید برای توسعه منطقه‌ای را فراهم کند.

خطیبی با تأکید بر اینکه اکتشاف نخستین حلقه زنجیره ارزش معدن و یکی از پرریسک‌ترین مراحل سرمایه‌گذاری در این بخش است، اظهار داشت: هزینه‌های قابل توجه، ماهیت تخصصی عملیات و عدم‌قطعیت‌های زمین‌شناسی، سرمایه‌گذاری در این مرحله را با ریسک همراه می‌کند و حمایت‌های بیمه‌ای و تسهیلاتی می‌تواند بخشی از این ریسک‌ها را کاهش دهد.

رئیس هیئت‌مدیره صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تصریح کرد: اجرای مطالعات و عملیات اکتشافی، به تکمیل اطلاعات زمین‌شناسی، کاهش عدم‌قطعیت درباره ذخایر و فراهم‌شدن مبنای فنی برای تصمیم‌گیری درباره مراحل بعدی توسعه معادن کمک می‌کند.

خطیبی در پایان تأکید کرد: صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی با حمایت از طرح‌های واجد شرایط، تسهیل تأمین مالی و کاهش بخشی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری، توسعه ظرفیت‌های معدنی کشور و بهره‌برداری اصولی از ذخایر را دنبال می‌کند.