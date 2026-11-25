به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان بر تسریع در روند ساماندهی موجودی انبار‌های اموال تملیکی و برخورد جدی با رسوب کالا‌ها تاکید کرد و از در دستور کار قرار گرفتن تعیین تکلیف قطعی کالا‌های پستی بلاصاحب خبر داد.

مهدی بخشی در جریان بازدید میدانی رئیس کل دادگستری استان از انبار جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان، ضمن اشاره به اقدامات مستمر دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه و نظارت بر بیت‌المال، اظهارکرد: در راستای اجرای فرامین و دستورات سلسله‌مراتب قضایی، طی چند مرحله دستورات صریح و مقتضی صادر و روند تعیین تکلیف پرونده‌ها و اقلام موجود در انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی پیگیری شد که خوشبختانه این پیگیری‌ها منجر به ساماندهی چشمگیر و بهبود وضعیت فیزیکی و سیستمی این انبار‌ها شده است.

وی در خصوص بسته و اقلام موجود با وضعیت پستی نامشخص، تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم مورد پیگیری، کالا‌های پستی بلاصاحب است که اکنون تدابیر لازم اتخاذ شده و این بخش نیز به صورت ویژه در دستور کار تعیین تکلیف قضایی و قانونی قرار دارد تا از بلاتکلیفی خارج و وضعیت نهایی آنها مشخص شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان همچنین درباره اقلام غیرقابل مصرف، تقلبی یا مضر برای سلامت جامعه و اقتصاد عنوان کرد: کالا‌هایی که پس از آزمایش‌ها و تشریفات قانونی، امحایی تشخیص داده شوند، با صدور دستور قضایی دادستانی و رعایت کامل موازین زیست‌محیطی و بهداشتی امحا و از چرخه مصرف خارج خواهند شد تا سلامت جامعه و امنیت اقتصادی کشور تضمین شود.