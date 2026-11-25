تداوم پایداری جو در آسمان خوزستان، امروز در ۴ آذر تعداد شهر‌های قرمز را به به ۱۰ شهر افزایش داد به طوری که شاخص هوا در رامشیر به ۱۹۱ AQI رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۷ صبح امروز ۴ آذر، شاخص کیفی هوا در شهر‌های رامشیر ۱۹۱، شوش و شوشتر ۱۶۳، اهواز ۱۶۱، هندیجان ۱۵۹، گتوند و هویزه ۱۵۶، ملاثانی ۱۵۴، دزفول ۱۵۳ و در ماهشهر به ۱۵۲ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوای این شهر‌ها برای همه گروه‌های سنی است.

همچنین شاخص کیفی هوا در این ساعت در شهر‌های اندیمشک ۱۴۴ و شادگان ۱۱۵ AQI ثبت شد که نشانه ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس است.

آلودگی هوا به همراه رطوبت شدید، منجر به کاهش دید افقی در بیشتر شهر‌های استان خوزستان از جمله کلانشهر اهواز شده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا اواسط فردا پنجشنبه ۵ آذر، وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و نیمه جنوبی تا بخش‌های مرکزی و غربی و تا حدودی شمالی استان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: این پدیده سبب کاهش دید افقی بویژه در جاده‌های مواصلاتی جنوبی استان خواهد شد.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.