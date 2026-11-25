آیین بزرگداشت مرحوم رضا امیرخانی نویسنده با حضور جمعی از شاعران، نویسندگان، فرهنگیان و اهالی ادب و هنر ولایت بلخ در کتابخانه عمومی فردوسی، در مزار شریف افغانستان برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کابل، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با گرامیداشت یاد مرحوم رضا امیرخانی گفت: «جانستان کابلستان» روایت پیوند‌های عمیق تاریخی و فرهنگی ایران و افغانستان است.

سید روح الله حسینی در آیین بزرگداشت زنده‌یاد رضا امیرخانی با عنوان «بدرود با مسافر کابلستان» که با حضور جمعی از شاعران، نویسندگان، فرهنگیان و اهالی ادب و هنر ولایت بلخ در کتابخانه عمومی فردوسی شهر مزار شریف برگزار شد، با تأکید بر نقش ماندگار قلم و ادبیات در پیوند ملت‌ها گفت: زنده‌یاد رضا امیرخانی با آثاری همچون «جانستان کابلستان» نشان داد که ادبیات می‌تواند فراتر از مرز‌های جغرافیایی، زمینه‌ساز شناخت متقابل، همدلی و تقویت پیوند‌های فرهنگی و تمدنی ایران و افغانستان باشد.

حسینی با اشاره به ویژگی‌های ادبی زنده‌یاد رضا امیرخانی تصریح کرد: وی از نویسندگان صاحب سبک ادبیات معاصر ایران بود که با نثری ویژه، نگاهی جستجوگر و شخصیت پردازی‌های متمایز، جایگاه خاصی در میان مخاطبان ادبیات داستانی پیدا کرد. آثاری همچون «ارمیا»، «منِ او»، «بیوتن»، «قیدار»، «ره‌ش» و «از به» بخشی از کارنامه ادبی اوست که در آنها موضوعاتی همچون ایمان، هویت، اخلاق، جوانمردی، مسئولیت اجتماعی و تحولات جامعه مورد توجه قرار گرفته است.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، یکی از وجوه برجسته کارنامه فرهنگی امیرخانی را توجه ویژه او به افغانستان دانست و گفت: کتاب «جانستان کابلستان» صرفاً روایت یک سفر جغرافیایی نیست، بلکه تصویری از تاریخ، فرهنگ، خاطره، زندگی مردم، رنج‌ها و ظرفیت‌های انسانی و تمدنی این سرزمین ارائه می‌دهد.

وی با تأکید بر اهمیت این اثر برای جامعه فرهنگی افغانستان و به‌ویژه مردم بلخ خاطرنشان کرد: شناخت ملت‌ها از یکدیگر نیازمند عبور از مرز‌های جغرافیایی و نزدیک شدن به زندگی واقعی مردم است.

در ادامه این نشست، سید سکندر حسینی بامداد، رئیس انجمن ادبی خانه مولانا، با اشاره به جایگاه زنده‌یاد امیرخانی در ایجاد همدلی میان ملت‌های افغانستان و ایران، فقدان چهره‌هایی از این دست را ضایعه‌ای سنگین برای فرهنگ، هنر و ادب این حوزه تمدنی دانست.

وی با اشاره به روایت‌های گوناگون نویسندگان و هنرمندان ایرانی از سفر به افغانستان، کتاب «جانستان کابلستان» را اثری متفاوت توصیف کرد و وجه داستان پردازی و نگاه روایی امیرخانی را از ویژگی‌های برجسته آن برشمرد.

استاد روح‌الله رحیمی، مسئول انجمن نقاشان و خوشنویسان هفت‌قلم بلخ، با گرامیداشت یاد و خاطره زنده‌یاد رضا امیرخانی، نقش هنرمندان را در ایجاد همدلی و گسترش مراودات فرهنگی میان ملت‌ها تأثیرگذار دانست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مشترک فرهنگی کشور‌های فارسی‌زبان اظهار داشت: شعر، ادبیات، نقاشی و خوشنویسی می‌توانند به‌عنوان پلی برای پیوند ملت‌ها و توسعه ارتباطات فرهنگی میان این کشور‌ها نقش‌آفرینی کنند.

در بخش پایانی این محفل، حسیب دهزاد، عبدالله مرادی و جمعی از شاعران ولایت بلخ با قرائت اشعاری، یاد و خاطره زنده‌یاد رضا امیرخانی را گرامی داشتند.