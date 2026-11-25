مه صبحگاهی در روز چهارشنبه ۴ آذر دید افقی در آبادان و خرمشهر را به ۵۰ متر کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا اواسط روز پنجشنبه وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی نیز در سواحل و مناطق و جاده‌های مواصلاتی جنوبی تا بخش‌های مرکزی و غربی و تا حدودی شمالی استان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: تا روز پنجشنبه تغییرات دما محسوس نخواهد بود و سپس تا روز شنبه شاهد کاهش ۳ تا ۴ درجه‌ای خواهیم بود.

او میزان رطوبت کنونی هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر را ۱۰۰ درصد اعلام کرد و گفت: دید افقی در این منطقه به ۵۰ متر کاهش یافته است.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در جنوب غرب خوزستان ۳۲ درجه و کمترین دما ۱۷ درجه سانتیگراد بوده است.

دمای کنونی هوا ۱۸ درجه سانتیگراد گزارش شده است.