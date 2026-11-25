به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حسین سپهوند اظهارکرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اشراف اطلاعاتی از تردد یک دستگاه تریلر تانکردار حامل فرآورده‌های نفتی قاچاق در آزادراه خرم‌زال مطلع شدند و موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: بلافاصله پس از هماهنگی قضایی، تیم‌های عملیاتی به محل اعزام شدند و خودروی مورد نظر متوقف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی لرستان تصریح کرد: در بازرسی از این تریلر، مقدار ۲۶ هزار و ۸۰۰ لیتر نفت خام خارج از شبکه توزیع و قاچاق کشف شد.

سپهوند با اشاره به دستگیری راننده خودرو خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، به همراه مستندات برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان فرآورده‌های نفتی، از شهروندان خواست هر گونه اخبار و اطلاعات مربوط به قاچاق و جرائم اقتصادی را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.