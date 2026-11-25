معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با بیان اینکه هیچ طرح بلاتکلیفی در کارگروه زیربنایی استان وجود ندارد، گفت: ۱۰ طرح تولیدی، خدماتی و زیربنایی در این کارگروه تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، احسان کرم‌زاده در جلسه کارگروه زیربنایی لرستان اظهار کرد: تعیین کاربری برخی اراضی در محدوده بام خرم‌آباد با هدف حفظ و نگهداری فضای سبز پیرامون شهری، توسعه باغات و ارزش‌آفرینی املاک دولتی از جمله موضوعات مطرح و تصویب شده است.

وی ادامه داد: همچنین طرح‌های مربوط به توسعه مجتمع‌های اداری در مجموعه مخابرات و ۱۰ طرح تولیدی، خدماتی و زیربنایی بررسی شد و به تصویب اعضای کارگروه رسید.

کرم‌زاده با اشاره به روند بررسی و تصویب مصوبات این کارگروه گفت: مصوبات پس از بررسی در کارگروه زیربنایی برای تایید و تصویب نهایی به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارسال می‌شود تا با تعیین تکلیف مالی وارد مرحله اجرایی شود.

وی با بیان اینکه جلسات کارگروه زیربنایی براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود، افزود: تمامی پرونده‌های ارجاعی به دبیرخانه در این جلسات بررسی می‌شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان تاکید کرد: با نظم‌بخشی به روند برگزاری جلسات و بررسی مستمر درخواست‌ها، در حال حاضر هیچ پرونده بررسی‌نشده یا بلاتکلیفی در کارگروه زیربنایی استان وجود ندارد.