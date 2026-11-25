\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0645\u0627 \u0627\u0632 \u06f3\u06f0 \u0628\u0631\u06af\u0632\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0627\u06cc\u0632\u0647 \u0628\u0647 \u0633\u0631\u0627\u063a \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0645\u0646\u062a\u062e\u0628 \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0627\u06cc\u0632\u0647 \u0631\u0641\u062a\u0647.\n