مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت: ۸۰۰ هکتار زمین در استان در فرآیند الحاق و تهیه طرح تفضیلی برای اجرای نهضت ملی مسکن است تا ساخت این واحد‌های حمایتی آغاز شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عنایت الله میرزایی در جلسه‌ای به منظور بررسی تأمین اراضی نهضت ملی مسکن گفت: از حدود یک سال گذشته فرآیند شناسایی، تهیه طرح و الحاق اراضی مناسب در شهر‌های مختلف استان با جدیت دنبال شده و اکنون حدود ۸۰۰ هکتار زمین در مراحل مختلف تهیه طرح و الحاق قرار دارد.

وی ادامه داد: این اراضی در بهترین مناطق شهر‌های مختلف استان و با در نظر گرفتن هزینه‌های زیرساختی و آماده‌سازی هستند تا مخارج کمتری برای احداث و تکمیل آنها صرف شود.

میرزایی با بیان اینکه یک هزار هکتار زمین برای متقاضیان نهضت ملی مسکن در لرستان نیاز است، افزود: ۷۴ هکتاری ازنا، بروجرد دو قطعه ۳۶۰ و ۱۸۰ هکتاری، ۱۴ هکتاری الیگودرز، و برخی اراضی خرم آباد از جمله این مناطق هستند که در مجموع هشت تا ۹ هزار خانوار با جمعیت حدود ۲۷ هزار نفر در واحد‌های پیش بینی شده این اراضی ساکن می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه زمین‌های طرح باید اراضی ملی باشند، گفت: لرستان به دلیل شرایط جغرافیایی و کوهستانی خاص در تأمین این اراضی محدودیت دارد که بیشترین مشکل به دلیل موقعیت جغرافیایی و جمعیتی مربوط به الشتر، کوهدشت و خرم آباد است.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان تصریح کرد: از مجموع ۱۵۶ هزار ثبت نامی متقاضی مسکن در لرستان از سال ۹۸، ۳۷ هزار و ۵۲ نفر واجد شرایط بودند که عملیات اجرایی ۱۰ هزار و ۱۶۳ واحد با تأمین زمین آغاز شده است.

میرزایی ادامه داد: از مجموع ۱۰ هزار واحد تأمین زمین شده تاکنون یک هزار و ۳۳۴ واحد تحویل داده شده است.

وی افزود: همچنین بیش از یک هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی در مراحل پایانی ساخت قرار دارند و پیشرفت فیزیکی آنها بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد است. علاوه بر این، ۸۱۶ واحد نیز پیشرفت فیزیکی ۶۵ تا ۸۰ درصدی دارند و بیش از ۷۸۰ واحد در محدوده پیشرفت ۴۳ تا ۶۵ درصدی قرار گرفته‌اند.

میرزایی با اشاره به وضعیت سایر واحد‌های در حال ساخت اظهار کرد: دو هزار و ۴۲۰ واحد نیز پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۳ درصد دارند و بیش از دو هزار و ۸۶۰ واحد در مراحل ابتدایی اجرای طرح بوده و پیشرفت فیزیکی آنها کمتر از ۲۰ درصد است.