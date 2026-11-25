مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام البرز با تأکید بر ضرورت حمایت بیشتر دستگاه‌های اجرایی استان البرز از واحد‌های تولیدی این منطقه، از پیگیری برای بهره‌مندی صنایع پیام از تسهیلات و منابع مالی پیش‌بینی‌شده در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، محسن حسنلو در جریان بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی منطقه ویژه اقتصادی پیام، بر لزوم بازنگری در نحوه تعامل دستگاه‌های اجرایی با این منطقه و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه ویژه پیام و ایجاد بیش از ۱۵ هزار فرصت شغلی در این مجموعه گفت: با وجود نقش‌آفرینی این منطقه در اقتصاد استان، حمایت‌ها و بهره‌مندی آن از ظرفیت‌ها و تسهیلات استانی متناسب با توانمندی‌های موجود نبوده است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام، تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و این منطقه را ضروری دانست و افزود: تعاملات باید بر پایه تعهدات متقابل و با هدف تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و حمایت از سرمایه‌گذاری بازنگری شود.

حسنلو همچنین تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی را از محورهای اصلی این بازدید عنوان کرد و گفت: در این نشست، موضوع دسترسی واحدهای تولیدی به تسهیلات تکلیفی و اعتبارات پیش‌بینی‌شده در استان بررسی و تصمیم‌هایی برای پیگیری این موضوع اتخاذ شد.

وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی منطقه تاکنون نتوانسته‌اند از سهم خود در تسهیلات تکلیفی استان بهره‌مند شوند، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای رفع موانع اداری و تسریع در تأمین منابع مالی مورد نیاز تولیدکنندگان تأکید کرد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام در پایان خاطرنشان کرد: تقویت همکاری میان مجموعه‌های اجرایی و اقتصادی استان می‌تواند زمینه رونق تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه اشتغال را فراهم کند و در نهایت مردم استان البرز از دستاوردهای آن بهره‌مند شوند.