حسین وفایی با پیروزی مقابل نماینده هند، به راند چهارم رقابت‌های مقدماتی اسنوکر قهرمانی انگلیس صعود کرد.

حسین وفایی به راند چهارم مقدماتی اسنوکر قهرمانی انگلیس رسید

حسین وفایی به راند چهارم مقدماتی اسنوکر قهرمانی انگلیس رسید

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، حسین وفایی در راند سوم رقابت‌های مقدماتی اسنوکر قهرمانی انگلیس (UK) که در شهر یورک انگلیس در حال برگزاری است، به مصاف «ایشپریت سینگ چادا» از هند رفت و در دیداری نزدیک با نتیجه ۶ بر ۵ به برتری رسید.

وفایی با این پیروزی راهی راند چهارم شد و در این مرحله باید برابر «بن مرتنس» اسنوکرباز بلژیکی، قرار بگیرد.

نماینده اسنوکر ایران به دلیل جایگاه خود در رده‌بندی جهانی، از حضور در دو راند نخست این رقابت‌ها معاف بود و کار خود را از راند سوم آغاز کرد.

وفایی پیش از این در سال ۲۰۲۳ نیز عملکرد قابل توجهی در رقابت‌های قهرمانی UK داشت و توانسته بود تا مرحله نیمه‌نهایی این مسابقات پیش برود.