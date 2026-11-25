رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران از اجرای برنامه احیا و ارزیابی چند هزار نمونه از ذخایر ژنتیکی گیاهی کشور در بانک گیاهی این مرکز در استان البرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، عبدالرضا دانشور با اشاره به آغاز پروژه احیا و ارزیابی ذخایر ژنتیکی قدیمی ایران در خانواده گندمیان گفت: این طرح با هدف حفاظت از تنوع زیستی و صیانت از گونه‌های ارزشمند گیاهی در دستور کار قرار گرفته است.

وی تغییرات اقلیمی و تغییر کاربری اراضی را از جمله تهدیدهای جدی ذخایر ژنتیکی کشور دانست و افزود: بخشی از نمونه‌های مورد بررسی، گیاهان بومی هستند که چندین دهه پیش جمع‌آوری شده‌اند و اکنون به احیا و ارزیابی دوباره نیاز دارند.

رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران ادامه داد: تعدادی از نمونه‌های ارزشمند گیاهی که از خارج کشور به ایران بازگردانده شده‌اند نیز در بانک گیاهی این مرکز در حال بررسی و احیاست.

دانشور با اشاره به انجام پایش‌های اولیه و ارزیابی‌های میدانی و آزمایشگاهی نمونه‌ها اظهار کرد: در حال حاضر فرایند احیا و ارزیابی این ذخایر آغاز شده و برنامه‌ریزی برای احیای چند هزار نمونه دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: حفظ و احیای ذخایر ژنتیکی گیاهی، علاوه بر حفاظت از تنوع زیستی کشور، زمینه توسعه پژوهش‌های ژنتیکی و بهره‌برداری پایدار از منابع گیاهی را فراهم می‌کند.