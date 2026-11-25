مردم شهرستان ورامین در دویست و شصت و نهمین شب از قرارهای شبانه، ضمن تأکید بر تداوم حمایت از نظام اسلامی، خواستار پاسخ قاطع به توطئه‌های دشمن و اجرای عدالت برای خون امام شهید انقلاب شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در دویست و شصت و نهمین شب همدلی و ایستادگی در شهرستان ورامین، با حضور گسترده در میادین شهر، بار دیگر بر عزم خود برای مقابله با تمامی توطئه‌های دشمنان تأکید کردند.



ورامینی‌ها در این اجتماع بزرگ، با تأکید بر محوریت عدالت و مطالبه‌ی انتقام برای خون امام شهید انقلاب اسلامی، بر لزوم پاسخگویی قاطع به عاملان جنایت تأکید نمودند.



حاضران در این مراسم ضمن اعلام اینکه «پرچم ایران را همواره در اهتزاز نگه خواهیم داشت»، تأکید کردند که حضور مستمر مردم در میادین، دشمن را ناامید کرده و نشان‌دهنده ایستادگی بی‌قید و شرط ملت در مسیر حق و عدالت است.