یک کارآفرین برتر استان البرز، ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و تعدد مقررات و بخشنامه‌ها را از موانع جدی فعالیت تولیدکنندگان دانست و بر ضرورت حمایت بیشتر از واحدهای صنعتی و تسهیل فرایندهای اداری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، احمدرضا شفیعی، مدیر یک شرکت تولید قطعات پلاستیکی خودرو، در گفت‌وگو با برنامه زنده رادیویی «رهیافت» صدا و سیمای استان اظهار کرد: گاهی تصمیم‌ها و رویه‌های دستگاه‌های دولتی با یکدیگر هماهنگ نیست و حتی صدور یک بخشنامه می‌تواند روند فعالیت یک کسب‌وکار را با مشکل مواجه کند.

وی با اشاره به بیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت مجموعه خود در صنعت قطعه‌سازی افزود: این شرکت حدود هزار و ۴۰۰ قالب متعلق به مشتریان مختلف، از بخش خصوصی تا خودروسازانی مانند سایپا، ایران‌خودرو و کرمان‌موتور را در اختیار دارد و حدود ۳۷۰ نیروی متخصص، ماهر و دانشگاهی در آن مشغول به کار هستند.

این کارآفرین برتر استان، نیروی انسانی متخصص را از مهم‌ترین سرمایه‌های واحدهای تولیدی دانست و گفت: برای آموزش و ارتقای مهارت کارکنان، دو تا سه سال زمان و هزینه صرف می‌شود و از دست دادن این نیروهای آموزش‌دیده می‌تواند خسارت قابل توجهی به مجموعه وارد کند؛ از این رو حفظ سرمایه انسانی از اولویت‌های اصلی فعالیت صنعتی است.

شفیعی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به توسعه صنعت اظهار کرد: به نظر می‌رسد توسعه صنعتی در اولویت دولت قرار ندارد و این مسئله دشواری‌هایی را برای کارآفرینان در مسیر ادامه فعالیت و گسترش تولید ایجاد کرده است.

وی خلاقیت و نوآوری را از الزامات پیشرفت کسب‌وکارها برشمرد و افزود: هوش مصنوعی فرصت‌های تازه‌ای پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است و استفاده از این فناوری می‌تواند به رشد مجموعه‌های صنعتی و شکل‌گیری شرکت‌های خلاق کمک کند.

مدیر این شرکت تولیدی در پایان، حمایت‌های قانونی و معنوی از کارآفرینان، کاهش موانع اداری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و گفت: با فراهم شدن شرایط مناسب برای فعالیت تولیدکنندگان، می‌توان زمینه عبور از چالش‌ها و تقویت تولید و صنعت کشور را فراهم کرد.