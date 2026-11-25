دویست و شصت و نهمین شب همدلی در شهرستان دماوند ، با تجدید بیعت مردم با راه رهبر شهید و تأکید بر انسجام ملی در برابر توطئه‌های دشمن همراه بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی شهادت مظلومانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، مردم شهرستان دماوند در دویست و شصت و نهمین شب همدلی و ایستادگی، بار دیگر گرد هم آمدند تا پیوند ناگسستنی خود را با آرمان‌های ایشان به نمایش بگذارند.

حاضران در این اجتماع بزرگ، ضمن تجلیل از جایگاه والای رهبر شهید، بر لزوم حفظ انسجام ملی و تداوم حضور در میدان برای مقابله با توطئه‌های دشمنان تأکید کردند.

این تجمع مردمی در فضای سوگواری و حماسی، گواهی بر این حقیقت بود که اراده مردم دماوند برای صیانت از نظام اسلامی و پیشبرد اهداف انقلاب، در مسیر تعیین شده توسط رهبر شهید، استوار و تزلزل‌ناپذیر است.