به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در ساعت ۰۲:۴۶:۰۲ ثانیه امروز چهارشنبه چهارم آذر به بزرگی ۳.۱ دهم در مقیاس امواج درونی زمین و در عمق ۵ کیلومتری زمین در حوالی شهرستان هفتکل به وقوع پیوست.

کانون این زمین لرزه ۸ کیلومتری هفتکل، ۲۸ کیلومتری رامهرمز و ۳۱ کیلومتری میداود بوده است و تاکنون خسارت‌های احتمالی از این زلزله دریافت نشده است.