شهردار چهارباغ با اشاره به فعالیت بیش از ۴۰۰ گلخانه در این شهر، این مجموعه‌ها را از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و اشتغال‌زایی منطقه دانست و گفت: در طرح جامع چهارباغ، نزدیک به ۱۰۰ هکتار زمین برای توسعه فعالیت‌های گلخانه‌ای پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، سیدجعفر موسوی در گفت‌وگو با برنامه زنده رادیویی «البرز من سلام» صدا و سیمای استان اظهار کرد: هر یک از گلخانه‌های فعال چهارباغ به‌طور متوسط برای پنج تا شش نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند و فعالیت این واحدها علاوه بر تقویت اقتصاد محلی، زمینه مراجعه خریداران و فعالان اقتصادی از سراسر کشور را فراهم کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از ظرفیت‌های تولیدی چهارباغ افزود: توسعه فعالیت‌های گلخانه‌ای از سیاست‌های مدیریت شهری و مدیریت ارشد استان است و برای تحقق این هدف، در طرح جامع شهر نزدیک به ۱۰۰ هکتار به‌عنوان پهنه گلخانه‌ای در نظر گرفته شده است.

شهردار چهارباغ همچنین صیانت از باغ‌ها و اراضی کشاورزی را از اولویت‌های مدیریت شهری برشمرد و گفت: برای جلوگیری از افزایش تراکم مسکونی و تغییر کاربری اراضی، ساخت‌وساز مسکونی در بخش‌های الحاق‌شده به شهر ممنوع شده است.

موسوی با اشاره به برنامه توسعه شهر تا افق ۱۴۱۵ تأکید کرد: رویکرد مدیریت شهری، جلوگیری از گسترش بی‌رویه ساخت‌وساز و حفظ ظرفیت‌های باغی و گلخانه‌ای چهارباغ است.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های شهری اشاره کرد و افزود: طی سه سال گذشته ۱۰ مدرسه و دو سالن ورزشی در چهارباغ به بهره‌برداری رسیده و با وجود اجرای این طرح‌ها، همچنان کمبودهایی در حوزه آموزشی وجود دارد که اجرای پروژه‌های جدید برای رفع آن آغاز شده است.

شهردار چهارباغ درباره توسعه خدمات درمانی نیز گفت: سال گذشته یک مرکز جامع سلامت در این شهر افتتاح شد و زمین مناسب برای احداث بیمارستان نیز تأمین شده است؛ صدور مجوز ساخت این مرکز درمانی با پیگیری دانشگاه علوم پزشکی، شبکه بهداشت، استاندار و نماینده مجلس در حال دنبال شدن است.

موسوی در ادامه، اختلاف آمار جمعیتی را از چالش‌های مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: جمعیت واقعی چهارباغ بیش از ۱۰۰ هزار نفر است، در حالی که در سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۴۹ هزار نفر ثبت شده است؛ موضوعی که به دلیل مبنا قرار گرفتن آمار رسمی در محاسبه سرانه‌ها و سهم ارزش افزوده، بر برنامه‌ریزی و تأمین منابع مدیریت شهری تأثیر گذاشته است.