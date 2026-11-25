مردم ولایی شهرستان فیروزکوه در دویست و شصت و نهمین شب از قرار‌های شبانه، با حضور پرشور در میدان معلم، عزم خود را برای تداوم مسیر رهبر شهید و ایستادگی در برابر دشمنان میهن تجدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی شهادت رهبر انقلاب اسلامی، مردم شهرستان فیروزکوه در دویست و شصت و نهمین شب همدلی و ایستادگی، بار دیگر در میدان معلم گرد هم آمدند تا پیوند ناگسستنی خود را با آرمان‌های ایشان به نمایش بگذارند.

حاضران در این اجتماع بزرگ، ضمن تجدید بیعت با راه رهبر شهید، بر لزوم حفظ انسجام و تداوم حضور در میدان برای مقابله با توطئه‌های دشمنان تأکید کردند.

این تجمع مردمی در فضای سوگواری و حماسی، نشان‌دهنده آن بود که شهادت رهبر انقلاب، نه تنها باعث تضعیف، بلکه منجر به تقویت اراده و عزم مردم برای صیانت از نظام اسلامی و تداوم مسیر انقلاب شده است.