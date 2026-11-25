رئیس سازمان بسیج جامعه زنان استان البرز از اجرای برنامه‌های مختلف برای توانمندسازی اقتصادی بانوان، حمایت از مشاغل خانگی و تسهیل اشتغال زنان جویای کار در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، نجمه چگینی در گفت‌وگو با برنامه رادیویی «رهیافت» صدا و سیمای استان با اشاره به نقش‌آفرینی بسیج در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی بانوان گفت: یکی از محورهای این برنامه‌ها، فراهم کردن زمینه راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارهای خانگی و کارگاهی با استفاده از ظرفیت تسهیلات بلندمدت بسیج سازندگی و حمایت در زمینه بازاریابی و عرضه محصولات است.

وی افزود: بسیج با ایفای نقش تسهیل‌گری، تلاش می‌کند بانوان متقاضی اشتغال را به دستگاه‌های حمایتی و مجموعه‌های مرتبط متصل کند تا مسیر راه‌اندازی کسب‌وکار و ورود به بازار کار برای آنان هموارتر شود.

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان استان البرز با اشاره به اجرای طرح فدک و حمایت از بانوان سرپرست خانوار اظهار کرد: شناسایی زنان جویای کار، معرفی آنان به کارفرمایان و ایجاد ارتباط میان متقاضیان و فرصت‌های شغلی از دیگر اقدامات در این حوزه است؛ به‌گونه‌ای که شماری از بانوان نیز از این طریق در واحدهای صنعتی مشغول به کار شده‌اند.

چگینی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ها و پرهیز از موازی‌کاری در اجرای برنامه‌های مرتبط با بانوان تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت زنان توانمند و شایسته در مسئولیت‌های مدیریتی، در کنار توجه به مسئولیت‌های خانوادگی، از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به فعالیت گروه‌های خودیار و برپایی ایستگاه‌های آرام‌سازی روانی در تجمعات خیابانی اشاره کرد و افزود: این ایستگاه‌ها با هدف حمایت روانی از خانواده‌ها و توجه ویژه به امنیت روانی کودکان فعالیت می‌کنند.

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان استان البرز در پایان، توانمندسازی اقتصادی، حمایت از اشتغال و تقویت نقش اجتماعی بانوان را از محورهای برنامه‌های این مجموعه عنوان کرد.