به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرد، امروز با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای کاسپین، به تدریج ابرناکی، باد و باران و کاهش دما در اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان همچنین در شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی آغاز می‌شود.

وزش باد در برخی مناطق شمال غرب بسیار شدید پیش بینی شده است.

فردا در شرق سواحل دریای کاسپین، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی رگبار باران، وزش باد شدید و در مناطق سردسیر بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

همچنین بر اساس این پیش‌بینی، در دامنه‌های جنوبی البرز، و شمال شرق وزش باد و کاهش نسبی دما، رخ می‌دهد.

جمعه در شرق و جنوب شرق افزایش وزش باد و کاهش نسبی دما انتظار می‌رود.

امروز و فردا دریای کاسپین مواج است.