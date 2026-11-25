مردم شهرستان ری در دویست و شصت و نهمین شب از قرار‌های میدان، با حضور پرشور خود بار دیگر بر عزم خود برای ناکامی توطئه‌های دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دویست و شصت و نهمین شب از تجمعات همدلی و ایستادگی، شهروندان شهرستان ری در میدان شهدای باقر شهر گرد هم آمدند تا بار دیگر بر پیوند خود با ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کنند.

حاضران در این اجتماع بزرگ، با اشاره به حضور مستمر خود در میادین طی ۹ ماه گذشته، خاطرنشان کردند که انسجام و همدلی بی‌سابقه مردم، تمامی معاملات و نقشه‌های دشمن را با شکست مواجه کرده است.

این اجتماع پرشور، پیام ایستادگی و عدم تسلیم ملت را به جهانیان مخابره کرد و بار دیگر ثابت نمود که حضور مردم در میدان، محکم‌ترین سد دفاعی در برابر توطئه‌های دشمنان است.