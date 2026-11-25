شهردار منطقه ۲ فردیس با هشدار درباره فرسودگی پل سرحدآباد، بر ضرورت بررسی و پیش‌بینی راهکار جایگزین برای این سازه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، منصورکیا در برنامه زنده رادیویی «البرز من سلام» صدا و سیمای استان با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های شهری فردیس گفت: پل سرحدآباد عمر مفید خود را پشت سر گذاشته و امکان تقویت آن وجود ندارد؛ از این رو، تعیین راهکار مناسب برای رفع این مشکل از مسائل مهم مدیریت شهری است.

وی با اشاره به اجرای پروژه زیرگذر در محدوده زندان کچویی افزود: این طرح با تدبیر مدیریت شهری در حال اجراست و می‌تواند در آینده به بهبود تردد و کاهش مشکلات ترافیکی این محدوده کمک کند.

شهردار منطقه ۲ فردیس همچنین درباره وضعیت معابر و برنامه‌های آسفالت‌ریزی اظهار کرد: معابر نیازمند آسفالت در منطقه شناسایی می‌شوند و پس از برآورد هزینه‌ها، برای سال آینده و متناسب با اولویت‌ها و ظرفیت بودجه، اعتبار مورد نیاز آنها پیش‌بینی خواهد شد.

منصورکیا ادامه داد: در معابری که عملیات عمرانی اجرا می‌شود، اقداماتی از جمله جدول‌گذاری، ساماندهی پیاده‌روها و نقشه‌برداری نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به فرهنگ شهروندی در بهبود وضعیت محله‌ها گفت: بخشی از مسائل شهری به رفتار و مشارکت شهروندان مربوط می‌شود و مدیریت شهری نیز در چارچوب وظایف و اختیارات خود برای رفع مشکلات اقدام می‌کند.

شهردار منطقه ۲ فردیس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط اقتصادی شهرداری گفت: طی چند ماه اخیر پروانه ساختمانی درآمدزایی در منطقه صادر نشده و تنها پروانه صادرشده مربوط به ساخت‌وسازهای مرتبط با منازل آسیب‌دیده در جنگ بوده است.

منصورکیا همچنین با اشاره به تحولات پنج سال اخیر، وضعیت منطقه را از نظر اطلاعاتی، فرهنگی و آموزشی در مسیر رشد و ارتقا ارزیابی کرد.