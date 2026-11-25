مردم ولایتمدار شهرستان اسلامشهر در شب دویست و شصت و نهمین همدلی، ضمن تأکید بر پاسخ قاطع به توطئه‌های دشمن، خواستار حمایت عملی از خانواده‌ها و افزایش جمعیت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دویست و شصت و نهمین شب از قرار‌های شبانه مردم شهرستان اسلامشهر در میادین عمومی، حاضران بار دیگر بر عزم خود برای صیانت از نظام اسلامی و پاسخگویی قاطع به تمامی توطئه‌های دشمن تأکید کردند.

مردم اسلامشهر در این اجتماع بزرگ، با استناد به سخنان امروز مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت افزایش جمعیت و محوریت خانواده، بر اهمیت سرمایه‌گذاری بر روی نسل جوان تأکید کردند.

حاضران در این مراسم ضمن بیان اینکه «جوانان سازندگان آینده ایران هستند»، خواستار حرکت عملی مسئولان برای هموارسازی مسیر ازدواج و ایجاد مشوق‌های مؤثر جهت تشویق جوانان به فرزندآوری شدند.